¿Cuántos kilos se bajan con la dieta del pepino?

Cuando empieza a llegar el calor y el buen tiempo a mucha gente le suelen entrar las prisas por perder el peso que han ido ganando durante el año. Lo aconsejable es tener durante todos los meses un estilo de vida saludable y unos buenos hábitos alimenticios.

Si alguna vez no es posible y se acaba ganando peso en exceso, se recomienda comenzar a ponerse en forma y a tomar una dieta equilibrada durante al menos seis meses antes del verano en la llamada “operación bikini”. Sin embargo, si no has llegado a tiempo, es común que comiences a escuchar la palabra “dieta milagro”, pero hay que tener mucho cuidado con estas.

¿Cuál es la dieta del pepino?

Esta dieta tiene como principal protagonista al pepino, cuyo bajo aporte de calorías y una formación casi íntegra de agua lo convierte en un alimento refrescante, antioxidante y, sobre todo, muy ligero. En este tipo de dieta restrictiva, está permitido comer otro tipo de alimentos como frutas, huevo o pollo a la plancha.

El agua de pepino ayuda a hidratar el cuerpo y además a eliminar los líquidos del organismo por medio de la orina. - Foto: Getty Images / HUIZENG HU

Sin embargo, el centro de toda la alimentación consiste en incorporar el pepino tanto en el desayuno como en la comida y la cena. De este modo, te acabarás saciando con un alimento que es casi todo agua y que no tiene más de 70 calorías por pieza.

¿La dieta del pepino es efectiva?

De acuerdo con el portal unCOMO.com, “la dieta del pepino es una dieta super restrictiva cuyo principio es el hipocalórico, es decir, consumir menos calorías de las que la persona necesita para así hacer que tu cuerpo comience a gastar calorías acumuladas y a bajar de peso y perder grasa”.

Es aconsejable tener buenos hábitos alimenticios. - Foto: Getty Images

Sin embargo, hacer este tipo de contraste de golpe y de forma tan radical, aunque efectivamente hará que puedas llegar a perder varios kilos a la semana, también puede tener un temido efecto rebote.

Esto quiere decir que cuando vuelvas a aportar a tu cuerpo el tipo de alimentación previo a la dieta o uno similar en el que incluyas muchos más alimentos que el pepino, volverás a coger el peso e incluso podrás ganar algún kilo de más. Aún así, en cuanto a la efectividad, sí es cierto que se puede llegar a perder hasta 5 kilos por semana, siendo recomendable no estar más de 7 días haciéndola.

¿Cómo hacer la dieta del pepino?

De acuerdo con el portal menshealth.com “el pepino es el principal protagonista de esta dieta y debes saber que estará presente durante todas las comidas principales del día”. A modo orientativo, este es el esquema de menú para hacer una dieta del pepino:

Desayuno: comenzarás el día con un té verde o café y una pieza de fruta a elección entre mandarina, naranja, pera o manzana, acompañado de un pepino en rodajas pelado y una vaso de agua con limón.

Colación: si te entra hambre a media mañana, puedes tomarte un yogur desnatado.

Es importante tener un buen desayuno. - Foto: Getty Images

Almuerzo: para la comida, puedes tomar una sopa casera de verduras que no lleve apenas grasa, junto a una ensalada de lechuga y pepino y una pieza de fruta de postre para quedar saciado.

Merienda: para poder llegar sin desfallecer a la cena, a media tarde puedes comerte un huevo cocido sin aceite ni sal o un poco de gelatina sin azúcar.

Cena: la cena es de los platos más potentes ya que, además de la ensalada de pepino de la comida, debes incluir un filete de pollo o pescado semigraso a la plancha.

Además, debe acordarse de beber al menos dos litros de agua al día para ir eliminando toxinas y mantenerte hidratado y, si se ve con fuerza, realizar un poco de ejercicio como caminar, correr o nadar.