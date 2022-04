¿Cuántos kilos se pierden en la primera semana de dieta?

Las dietas rápidas buscan que las personas reduzcan medidas sin mucho esfuerzo, pero estas dietas tienen graves consecuencias para el cuerpo, ya que ocasionan efecto rebote o pueden causar que la persona se estanque en el peso, es decir, que no suba ni baje de peso.

No obstante, si la dieta está siendo guiada por un especialista y tiene un plan de nutrición completo que incluya frutas, verduras, grasas, carbohidratos y proteínas, la pérdida de peso será segura y se obtenran mejores beneficios.

Por ejemplo, “en la primera semana de dieta se suelen perder entre 1 y 1,5 kg ya que se pierde líquido y se reactiva el sistema digestivo. Después, con el paso de las semanas la pérdida de peso va siendo menor, alrededor de 500 gramos a la semana”, le contó a la revista española ¡Hola! la nutricionista de Slow Life House, Laura Parada.

No obstante, la pérdida de kilos depende de cada persona, del plan alimenticio que tenga, del metabolismo, de la edad, de la constancia, el sexo, entre otros.

Además, la pisiconutricionista Itziar Digón le dijo a la revista Vogue que al principio se pierde más peso. “En una primera fase de una pérdida de peso importante, la reducción puede ser mayor. En estos casos el ajuste alimentario hacia una alimentación más saludable genera una reducción calórica importante”, dijo la especialista.

Asimismo, añadió: “Partir de un peso mayor implica que perdamos más kilos al principio. Un cuerpo más grande gasta más que uno pequeño. También por eso se suele decir que los últimos kilos son los que más cuestan perder, porque el gasto metabólico no es el mismo”.

En consecuencia, los expertos aseguran que para ver cambios hay que hacer pequeñas modificaciones diarias en la alimentación y en el cuidado físico como el ejercicio, ya que la constancia es otro factor clave para lograr ver resultados.

¿Qué es una dieta saludable?

Una alimentación balanceada y saludable debe incluir, frutas, verduras, proteínas, grasas, carbohidratos y todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.

Por ello es importante consultar a un experto de la salud para que indique qué es lo más aconsejado para cada persona.

No obstante, las recomendaciones básicas de la OMS son:

Legumbres (como lentejas y alubias), frutos secos y cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados). (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados).

Al menos 400 g (cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos.

Menos del 10 % de la ingesta calórica total de azúcares libres.

Menos del 30 % de la ingesta calórica diaria procedente de grasas.

Menos de cinco gramos de sal (aproximadamente una cucharadita) al día. La sal debería ser yodada.

Actividad física

Respecto a la actividad física, los ejercicios de cardio —también conocidos como ejercicios aeróbicos— son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal. Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa, mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.

Por su parte, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir los objetivos diarios.

No obstante, varios entrenadores dijeron que realizar alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Para otros entrenadores, la mejor hora para entrenar es en la mañana, ya que no existirán excusas para no realizarlo porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos, como mucho trabajo o cansancio.