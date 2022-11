Cuidado: alimentos que preocupan a los expertos sobre riesgos de cáncer

El cáncer es una de las principales causas de muertes en el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, “en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”.

Esta organización señala que una alimentación saludable contribuye a la protección de malnutrición y de enfermedades como el cáncer, diabetes, entre otras.

Para tener una dieta equilibrada es recomendable consultar a un nutricionista, profesional encargado en esta área, quien puede brindar un plan de comidas específico para mantener una buena salud.

La Sociedad Americana de Oncología Clínica explica que “las carnes rojas y procesadas son las que generan mayor preocupación con respecto al riesgo de cáncer. Las carnes rojas incluyen el cerdo, la res, la ternera y el cordero. La carne procesada incluye tocino, jamón, embutidos, carne seca, salchichas, salame y otros productos de charcutería. Toda la carne procesada cualquiera sea la cantidad y más de 18 onzas de carne fresca por semana están estrechamente asociadas con el riesgo de cáncer”.

Es importante aclarar que hasta el momento no se ha demostrado que un alimento específico cause cáncer, debido a que investigarlo puede ser complicado, pues los alimentos posee diferentes sustancias que pueden incrementar o disminuir el riesgo de esta enfermedad.

Asimismo, la Sociedad Americana de Oncología Clínica agrega que es difícil encontrar relaciones entre cierto alimento y cáncer debido a que los efectos de los alimentos pueden variar dependiendo la cantidad que se consuma, y estas son interacciones que son complicadas de analizar.

La Sociedad Americana de Cáncer señala que un estilo de vida sano puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer cáncer, pero no garantiza que no se pueda tener. No obstante, buenos hábitos ayudan a mantener un cuerpo sano.

“Evitar el consumo de los productos del tabaco, conservar un peso saludable, mantener un nivel de actividad física adecuado durante la vida y una dieta balanceada puede que reduzca significativamente el riesgo de padecer cáncer durante la vida de una persona, o de que esta muera por dicha enfermedad. Estas mismas conductas también se relacionan con un menor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y diabetes”.

Cáncer

Algunos tipos de cáncer solo presentan síntomas cuando están avanzados. Por eso es importante realizar chequeos médicos periódicamente. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos explica algunos de los síntomas que el cáncer puede causar. Cabe resaltar que se debe consultar a un doctor para que sea él quien realice un diagnóstico profesional.

Cambios en los senos

Sentir un bulto o algo sólido en el seno o bajo el brazo.

Cambios o descargas en los pezones.

Piel roja, escamosa, sumida o con hoyos y que da comezón.

Cambios en la vejiga

Dificultad para orinar.

Dolor al orinar.

Sangre en la orina.

Hemorragia o moretones sin una razón aparente

Cambios en el intestino

Sangre en el excremento.

Cambios en los hábitos del intestino.

Tos o ronquera que no desaparece

Problemas al comer

Dolor después de comer (acidez o indigestión que no desaparecen).

Problemas al deglutir.

Dolor de estómago.

Náuseas y vómitos.

Cambios de apetito.

Cansancio grave y que dura tiempo

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón

Cambios en la boca

Un parche blanco o rojo en la lengua o en la boca.

Hemorragia, dolor o entumecimiento en los labios o en la boca.

Problemas neurológicos

Dolores de cabeza.

Convulsiones.

Cambios en la vista.

Cambios en la audición.

Parálisis facial.

Cambios de la piel

Un bulto de color carne que sangra o que se vuelve escamoso.

Un nuevo lunar o un cambio en un lunar ya existente.

Una irritación que no sana.

Ictericia (volverse amarillos la piel o el blanco de los ojos).

Hinchazón o bultos en cualquier parte como el cuello, las axilas, el estómago y las ingles

Subir o bajar de peso sin una razón conocida