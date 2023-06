Cuidado: este es el hábito inofensivo que podría disminuir los niveles de energía

Existen hábitos que a lo largo de la vida se ven como inofensivos, pero que sin darse cuenta pueden impactar de forma negativa la vida de las personas. Por ejemplo, fumar, consumir alcohol en exceso, ser sedentario, consumir alimentos ricos en grasas procesadas y tener altos niveles de estrés pueden generar graves problemas de salud.

De hecho, la revista Mejor con Salud señala que algunos hábitos del día a día que son muy comunes y pueden disminuir considerablemente los niveles de energía. Uno de ellos es lo que se consume en la noche antes de dormir, pero esto depende de la clase de alimentos que se ingieran y otros hábitos relacionados, pues hay quienes afirman que el comer nocturno es necesario, y no siempre afecta la calidad del sueño.

Sin embargo, la revista en mención detalla que se necesita consumir alimentos saludables en la noche para poder dormir, porque de lo contrario, el cuerpo puede retener carbohidratos y grasas, como reserva, en lugar de gastarlos. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que cuando una persona va a la cama con un poco de hambre, es posible que tenga que levantarte a comer en algún momento y el sueño se ve afectado. Esto a su vez también puede aumentar la producción de cortisol.

Existen algunos hábitos del día a día que son muy comunes y pueden disminuir considerablemente los niveles de energía. - Foto: Getty Images

De esta manera, es importante consumir ciertos alimentos que ayuden a brindar un descanso óptimo y que sean ricos en melatonina, que es la hormona del organismo que segrega de forma natural para el bienestar físico y mental. Algunos de estos alimentos son:

Plátano

Cebolla

Espárragos

Nueces

Avena

Cerezas

Jengibre

El banano puede ser inductor del descanso - Foto: Getty Images

Por otra parte, es clave mencionar que no solo influye lo que se consume en las noches, también es importante tener presente la cantidad y la hora. Por ejemplo, no es un buen hábito hacer la comida más fuerte cerca de la hora de acostarse, porque el metabolismo no trabaja igual a lo largo del día, por lo que se puede ver afectada la capacidad del cuerpo para obtener energía a partir de dicho alimento.

“Las comidas copiosas por la noche pueden interrumpir el sueño, pero además de la cantidad, hay que ver el tipo de alimentos, ya que en ocasiones se pueden consumir opciones poco saludables”, explica la revista en mención.

¿Qué hábitos de comida nocturna pueden perjudicar su energía?

Consumir un exceso de calorías: la cena no debería representar más del 15 % de las calorías de la jornada.

Alto contenido d e carbohidratos: los postres o dulces pueden alterar el sueño.

Demasiada grasa: alimentos como las hamburguesas, pizzas, entre otros, contiene grasas perjudiciales para la salud cardiovascular.

Consumir mucha proteína: aunque las de origen animal son beneficiosas porque aportan triptófano, estas suelen ser difíciles de digerir, por lo que podrían afectar el descanso.

Alimentos como las hamburguesas, pizzas, entre otros, contiene grasas perjudiciales para la salud cardiovascular.

Exceso de sal: las comidas abundantes de sal puede hacer que tome más agua y tal vez deba levantarse con mayor frecuencia para ir al baño a mitad de la noche.

Consumir cafeína: el café, chocolate y las energéticas, según estudios, pueden afectar la salud del corazón, aumentando la tensión arterial.

Alcohol: estas bebidas ayudan al organismo a que se deshidrate, haciendo que se mueva más lento al día siguiente.

Estas son otras consecuencias de consumir alimentos pesados en la noche

Por lo general, las comidas ‘pesadas’ suelen traer otras consecuencias, como mala digestión, dolores estomacales, acidez y reflujo, “ya que al dormir en posición horizontal, es más probable que los ácidos gástricos pasen al esófago”, indica Mejor con Salud.

Entre tanto, expertos señalan que hay una mayor posibilidad de despertar en mitad de la noche, cuanto más cerca está la ingesta de alimentos de la hora de acostarse. Incluso, se ha comprobado que esto también empeora la apnea del sueño.