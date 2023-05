Dolor de pies por diabetes: así se puede aliviar de manera natural

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la diabetes más común es la tipo 2 en la cual las células se resisten a la insulina; en el caso de la diabetes tipo 1, el páncreas disminuye la producción de dicha hormona.

De ahí que explique que “es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (...) que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.

Aunque los síntomas comunes de la diabetes son micción frecuente, visión borrosa y pérdida de peso, la OMS señala que en muchas ocasiones el diagnóstico de esta enfermedad es tardío por lo que considera pertinente conocer los diferentes factores de riesgo para su desarrollo, y quizá, poderla prevenir, como los antecedentes familiares, la obesidad, y por supuesto, la prediabetes que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), “es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no han llegado a niveles lo suficientemente altos para que se diagnostique diabetes tipo 2″.

Por tanto, los pies se ven altamente afectados a causa de la diabetes, por lo que el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que con el tiempo esta enfermedad impacta negativamente los nervios, y una persona puede experimentar hormigueo y dolor en sus extremidades.

Es importante revisar todos los días los pies. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cuando pierde sensación en los pies, quizás no sienta una piedrita en el calcetín o una ampolla en el pie, lo que puede causar cortaduras y llagas. Las cortaduras y llagas se pueden infectar”, añaden los National Institutes Health (NIH).

Cabe mencionar que el flujo sanguíneo disminuye y, por tanto, es difícil que cualquier herida sane rápidamente, incluso afirma que “a veces, una infección grave de los nervios no se cura nunca. La infección puede causar gangrena”, añade el NIDDK.

En palabras de la Clínica Mayo, la gangrena “es la muerte de tejido corporal” que en la mayoría de las veces afecta los brazos y las piernas. Entre los casos más graves podría provocar la amputación de la extremidad.

Por eso, es importante mantener hábitos sanos que regulen la diabetes y disminuyan la posibilidad de una gangrena, como por ejemplo, controlar el peso, y por su puesto, la diabetes. Adicional a ello, no se debe consumir cigarrillo ni tabaco y frecuentemente lavar las manos para no infectar heridas abiertas.

La diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades. - Foto: Getty Images

¿Pero cómo aliviar el dolor en los pies de pacientes con diabetes?

Dentro del plan de acción para mantener los pies sanos, la institución señala que es indispensable seguir los cuidados médicos, sin embargo, insta a revisar los pies todos los días porque aunque no haya dolores, si puede haber complicaciones.

Por tanto, se debe prestar atención a cortaduras, lesiones, inflamaciones, ampollas, uñas encarnadas, verrugas plantares, callosidades y/o la presencia del pie de atleta. Y para mantener controlado esto, el NIDDK aconseja lavar los pies con agua tibia y jabón, aplicando-talco o almidón de maíz en medio de los dedos del pie.

Se debe prestar atención a las lesiones de los pies. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, sugiere cortar las uñas en línea recta: “No se corte las esquinas de las uñas de los pies. Límese suavemente cada uña con una lima de cartón o una lima de uñas que no esté muy afilada”, explica.

No obstante, la creencia popular señala que la caléndula puede contrarrestar algunos síntomas, así lo corrobora Mejor con Salud, en uno de sus artículos escrito por Carolina Betancourt, que señala que las flores de esta planta pueden ser favorables para quienes sufren pie diabético.

Modo de preparación