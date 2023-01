Dos hierbas naturales para perder peso en poco tiempo

De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el bajar de peso en forma saludable no se trata solamente de seguir una dieta o programa. Este es un estilo de vida que incluye una alimentación saludable y actividad física regular.

Esto puede complementarse con el uso de algunas ayudas naturales que pueden resultar efectivas en el propósito de adelgazar. Una de ellas son las plantas, muchas de las cuales tienen propiedades diuréticas que ayudan a eliminar la retención de líquidos y a aumentar la cantidad de orina. Otras tienen beneficios depurativos que contribuyen a aumentar la quema de grasas y el metabolismo en general, según señala un artículo del portal Mejor con Salud.

Entre las hierbas pueden ser útiles a la hora de bajar de peso se encuentran:

Cola de caballo: Sus propiedades podrían ayudar a perder peso, según lo indican algunas investigaciones. Una de ellas es el Estudio de los beneficios terapéuticos de la planta cola de caballo (Equisetum Arvense L.), realizado en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Esta planta es reconocida por sus efectos diuréticos, lo que ayuda a atacar la retención de líquidos.

La cola de caballo contiene sílice que activa la formación de colágeno, que aporta beneficios para la piel y el cabello. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Sus beneficios se pueden obtener mediante el consumo de infusión. Para prepararla se requiere de 100 gramos de cola de caballo seca y un litro de agua. Se hierve todo durante 30 minutos, luego de retirar del fuego y se deja tapada la preparación hasta que obtenga temperatura ambiente. Posteriormente, se cuela el contenido, se deposita en una botella o recipiente con tapa hermética y se guarda en la nevera. La recomendación es beber dos cucharadas del líquido disuelto en un vaso de agua por día. Es importante no dejar más de dos semanas la infusión en la nevera.

Diente de león: También llamado amargón, es una planta beneficiosa, ya que, además de ayudar a bajar de peso, reduce los niveles de colesterol. Esta hierba destaca por su poder diurético y depurativo que ayuda a evitar la retención de líquidos y facilita la eliminación de toxinas, limpiando los riñones y el hígado.

El diente de león ayuda a limpiar el hígado de toxinas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Para aprovechar sus propiedades se prepara un té, para lo que se requiere de un puñado de hojas y raíces secas de diente de león y un litro y medio de agua. Se realiza una decocción durante 15 minutos, se retira del fuego y se deja reposar. Luego se cuela y bebe endulzado con miel, si la persona así lo prefiere. La recomendación es consumir una taza antes de cada comida principal, según Mejor con Salud.

Otra planta que puede ser útil a la hora de bajar de peso es la ortiga que tendría propiedades para reducir la grasa. Destacan, por ejemplo, las diuréticas que ayudan a reducir la retención de líquidos y grasas del organismo. También es un estimulador linfático que aumenta la liberación de desechos del riñón y acelera el metabolismo, además de ser un estimulante para el aparato digestivo.

Esta infusión en benéfica para bajar de peso y controlar los azúcares. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Errores comunes en el desayuno que no permiten bajar de peso

Estos son algunos de los errores que se deben evitar si se quiere alcanzar un peso saludable.

Falta de hidratación

Hay personas que no consumen suficiente agua. Este líquido es determinante para que el cuerpo cumpla algunas de sus funciones como regular el metabolismo, por ejemplo. Además, es aconsejable beber un vaso antes de las comidas con el fin de obtener sensación de saciedad.

Comer rápido

La velocidad con la que se ingieren los alimentos tiene incidencia en el plan de adelgazar. Según un artículo publicado en el medio digital Business Insider, masticar y digerir los alimentos lentamente favorece el proceso digestivo y se previenen molestias posteriores. Lo ideal es que en la ingesta de cada alimento principal, no se tarde menos de 20 minutos.

Se eliminan las grasas, pero no el azúcar

Eliminar las grasas y no el azúcar no es suficiente para perder peso. La citada fuente indica que es bueno reducir estas dos sustancias, pero la grasa no debería eliminarse completamente, pues se trata de un nutriente que ayuda a mantenerse lleno y, por lo tanto, evita que el individuo esté ‘picando’ entre horas.

Lo ideal es que esas grasas sean buenas y no saturadas, ni trans. Aquí la recomendación es, por ejemplo, el uso de aceite de oliva, la ingesta de frutos secos y pescados azules que contienen grasas monoinsaturadas.

Dormir demasiado o muy poco

Dormir bien es muy importante si de adelgazar se trata. Evidencia científica ha demostrado que la falta de sueño puede interferir en las hormonas que controlan el peso, así como en el centro de recompensa del cerebro, lo que hace que las personas ganen grasa abdominal, plantea un artículo del diario El Mundo, de España. La recomendación de los expertos es dormir entre siete y nueve horas cada noche.