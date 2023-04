El alimento para reducir el colesterol que afecta las arterias

Los niveles elevados de colesterol en la sangre pueden afectar el buen funcionamiento del organismo y presentar duras consecuencias para el cuerpo, como, por ejemplo, un infarto o fallas coronarias; debido a esto, los especialistas recomiendan a los pacientes a quienes se les ha detectado esta enfermedad, cambiar sus hábitos de vida e incluir en sus rutinas dietas saludables y actividades físicas.

El colesterol malo o LDL, según la Universidad de Harvard, perjudica el funcionamiento de las arterias y el flujo de sangre desde y hacia el corazón. “Es el tipo de colesterol pegajoso que se acumula en las paredes de las arterias y que puede contribuir a la aparición de aterosclerosis”, describe este importante centro educativo.

Al respecto, la Fundación Española del Corazón advierte que el colesterol malo produce cambios en las arterias cambiando su contextura y capacidad para transportar la sangre. “El colesterol LDL se deposita en las arterias estrechándolas y haciéndolas más rígidas”, señalan los expertos.

El consumo de pistacho reduciría los niveles de colesterol en la sangre. - Foto: Getty Images / SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Alimento para disminuir el colesterol y mejorar la salud de las arterias

Diferentes especialistas y estudios concuerdan en señalar a la nuez de la India está asociada con la mejora en los niveles de colesterol de las personas que la consumen.

Uno de los sitios especializados en este tema es Eat This, Not That, y allí indican que este fruto seco tiene importantes propiedades que disminuyen el LDL y que aumentan el colesterol bueno o HDL

“Idealmente, desea que su proporción muestre niveles más bajos de colesterol LDL y niveles más altos de HDL; ahí es donde entran los anacardos (nuez)”, señala este portal, en información recogida por Urgente24.com.

Así mismo, un estudio realizado en 2017 por The American Journal of Clinical Nutrition en el que participaron 51 hombres y mujeres, se encontró que incorporar nueces a la dieta ayuda a disminuir el colesterol.

Avena y jugo de naranja para regular la glucosa en la sangre y el colesterol

Durante la etapa del envejecimiento se diagnostican diversas enfermedades, por lo general estas son diagnosticadas en pacientes que a lo largo de la vida han tenido malos hábitos alimenticios y han llevado una vida sedentaria; sin embargo, hay pacientes que cursan estas enfermedades gracias a factores hormonales, hereditarios o genéticos.

El jugo de naranja con avena pueden ayudar a contrarrestar los niveles elevados de colesterol en la sangre. - Foto: getty Images / Burke/Triolo Productions

Aunque algunos padecimientos son frecuentes en personas en avanzada edad, hoy en día se han hecho frecuentes en pacientes jóvenes debido a que los malos hábitos, en su mayoría, empiezan desde que son unos niños.

Entre las enfermedades más diagnosticadas se encuentran el colesterol elevado. Cabe mencionar que el colesterol es una sustancia cerosa necesaria en cantidades moderadas para determinadas funciones vitales para el buen funcionamiento del organismo.

El cuerpo produce la cantidad que requiere para crear hormonas, células y vitamina D, sin embargo, cuando una persona abusa de la ingesta de alimentos ultraprocesados y cargados de grasa, se elevan los niveles de esta sustancia en la sangre, razón por la que el organismo no logra hacer uso de toda esa cantidad.

Jugo de naranja y avena

El portal de salud, belleza y cuidado personal Gastrolab brinda la receta de un jugo a base de naranja y avena que puede reducir de manera natural los niveles de glucosa y azúcar en la sangre. Antes de consumirlo se recomienda contar con la aprobación del profesional de la salud que está llevándole el seguimiento a la enfermedad.

El colesterol alto se relaciona con la ingesta de alimentos ricos en grasa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El jugo de naranja con avena aporta al organismo distintas vitaminas, minerales y otros nutrientes que benefician la salud del cuerpo en general, un ejemplo de ello es la fibra, que mejora el proceso digestivo, previniendo padecimientos como el estreñimiento; además controla los niveles de ciertos elementos en la sangre como la glucosa o el colesterol, también es una bebida perfecta para aportarle energía al organismo”.

Ingredientes

6 naranjas

1/4 taza de avena

Preparación: