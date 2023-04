El alimento que ayuda a eliminar las heces y mejora el tránsito intestinal

Al consumir algún alimento, el sistema digestivo procesa sus nutrientes y, como acto final, por medio de las heces se eliminan los desechos que no son beneficiosos para el organismo. Normalmente, la expulsión de las toxinas es un proceso natural que en muchos casos se vuelve doloroso, debido a afecciones como el estreñimiento, el cual aparece por el consumo específico de algunos alimentos.

Así las cosas, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

La particularidad de este trastorno digestivo, que se presenta en afecciones como el colon irritable, es que las heces son grumosas, secas y/o duras. Por lo general, el autocuidado es parte de la solución, pero si no mejora y se complica el tránsito intestinal, es importante acudir a un profesional de la salud, el cual modificará el plan de alimentación de la persona afectada.

Con respecto a esto último, existen alimentos saludables que son ideales para facilitar el proceso de evaluación de heces e incluso mejoran el tránsito intestinal. Uno de ellos son los champiñones, que también se denominan hongos comestibles, los cuales poseen buenas cantidades de proteínas, siendo una buena opción para incluir en dietas vegetarianas.

Los champiñones son un producto bajo en calorías y alto en fibra. - Foto: Getty Images

Según el portal web Tua Saúde, este superalimento mejoran específicamente la función intestinal, ya que los champiñones son ricos en fibras y agua, los cuales ayudan a la formación del bolo fecal y la eliminación de las heces.

Para consumirlos, los hongos se pueden conseguir frescos, enlatados o deshidratados. Pero este alimento también se puede consumir crudo o cocido en diferentes preparaciones, como en ensaladas, sopas, salteados con verduras al wok, en risottos y salsas.

Otros beneficios de los champiñones

Ayuda a adelgazar: este tipo de hongos contienen buenas cantidades de proteínas, agua y fibras. Como tal, estos nutrientes promueven la disminución del apetito, además de tener pocas calorías.

Previene enfermedades cardíacas: al ser ricos en antioxidantes, como es el ácido gálico, las catequinas y los flavonoides, ayudan a combatir los radicales libres, al ser ricos en antioxidantes, como es el ácido gálico, las catequinas y los flavonoides, ayudan a combatir los radicales libres, previniendo la formación de placas de ateroma y el desarrollo de enfermedades, como la aterosclerosis e infarto de miocardio.

Los champiñones se pueden preparar salteados.

Fortalece el sistema inmunológico: gracias a que los champiñones poseen buenas cantidades de beta-glucanos y fibras, ayudan a aumentar las defensas del organismo y prevenir afecciones como la anemia.

Previene el cáncer: esto se debe principalmente a su contenido de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) asegura que en algunas oportunidades los laxantes también pueden ayudar, siempre y cuando sean prescritos por un médico, puesto que tienen la facilidad de mejorar los movimientos digestivos.

Es entonces que aunque son consumidos para combatir el estreñimiento, algunas personas los usan para bajar de peso, pero lo que ocasionan es la pérdida de fluidos como electrolitos, y no la grasa acumulada, explica Mejor con Salud.

Resulta que tras una sobredosis de laxantes, la pérdida de nutrientes es inminente, tales como, el potasio, por lo que desencadena problemas tanto cardíacos como musculares. Además, dificulta la producción de orina, dañando las funciones de los riñones, y por ende, su funcionamiento.

El estreñimiento es considerado un trastorno digestivo. - Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Incluso, la ingesta puede ser tan agresiva que afecta de manera negativa el intestino grueso y consumirlos con el fin de bajar de peso puede ser efectivo por un tiempo, nada más, pero trae complicaciones sobre la salud. Además, se relaciona con otras adicciones como las drogas, el alcohol o el tabaco.

Por esto, la institución insta a mantener una regular actividad física y consumir suficiente agua, para tratar el estreñimiento dentro del autocuidado. Además de incorporar en una dieta alimentos saludables con un aporte alto de fibra.