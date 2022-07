El alimento que ayuda a regular el azúcar y mejorar la memoria

Es importante tener un estilo de vida saludable para contribuir al bienestar integral del cuerpo humano, y la alimentación es un factor clave para esto. Según indica la Organización Mundial de la Salud, “una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer”.

Para tener información específica, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales individuales es importante consultar a un nutricionista y a un médico para recibir la asesoría profesional adecuada.

Cuando se tiene una mala alimentación se pueden desarrollar enfermedades como la diabetes. Esta fue la novena causa de muerte en el mundo en el 2019 y puede causar ceguera, insuficiencia renal, entre otras complicaciones de salud.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos detallan que esta enfermedad crónica se desarrolla cuando hay niveles elevados de azúcar en el cuerpo. “La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células”.

Esta enfermedad, generalmente, no presenta síntomas. Por eso es importante realizar exámenes médicos regularmente para verificar que los niveles de glucosa estén en los rangos normales. Algunos de los síntomas que se pueden manifestar incluyen:

Aumento de la sed.

Micción frecuente.

Hambre extrema.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Presencia de cetonas en la orina.

Fatiga.

Irritabilidad.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías o en la piel, e infecciones vaginales.

En caso de presentar esos síntomas, es importante consultar a un médico y seguir las recomendaciones que brinde. Muchas de esas incluyen cambios en la alimentación y en la rutina diaria.

Existen tres tipos de diabetes. La tipo 1, que se caracteriza por ser la menos común, se puede presentar en cualquier edad (niños, jóvenes y adultos) y sucede cuando hay producción deficiente de insulina o la hay en cantidades mínimas. La de tipo 2, es la más común y sus síntomas son silenciosos, por lo que algunas personas no saben que padecen la enfermedad y aumenta el riesgo de complicaciones en su estado de salud. Y por último, la diabetes gestacional que, como su nombre lo indica, sucede durante el embarazo y aumenta las complicaciones durante el parto; además de que incrementa el riesgo de que la madre y el hijo presenten diabetes de tipo 2 en el futuro.

Además del tratamiento médico, algunas personas recurren a remedios caseros o alimentos específicos para sobrellevar esta enfermedad. Antes de consumirlas con este propósito, se debe consultar con un doctor.

Según explica el portal de salud Clikisalud, el azafrán es una opción saludable para combatir la diabetes, pues “puede reducir los niveles de azúcar en sangre y aumentar la sensibilidad a la insulina, como se observa en estudios de probeta y ratones con diabetes”. Asimismo, este sitio web destaca que las propiedades antioxidantes del azafrán pueden contribuir al mejoramiento de la cognición en personas adultas que tienen Alzheimer.

Para incluir el azafrán en la dieta es importante consultar a un médico, para evitar complicaciones en la salud. Este alimento viene en polvo o hilos y se puede utilizar para sazonar comidas.

Comer saludablemente

Una alimentación es fundamental para disminuir el riesgo de padecer de diabetes. El Ministerio de Salud de Colombia señala algunas recomendaciones para tener en cuenta en el consumo diario.