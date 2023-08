El alimento que ayuda a tonificar el cuerpo y prevenir enfermedades

Las propiedades del huevo

Proteína del huevo

Grasas del huevo

Este es uno de los mitos alrededor del huevo, sin embargo, los especialistas exponen que el colesterol de este producto están centradas en su mayoría en la yema y no son grasas perjudiciales para la salud, pues su consumo no altera en gran cantidad los niveles de colesterol séricos. Con el tiempo, estas creencias han ido disminuyendo, pues comer huevos no se ha relacionado directamente con enfermedades coronarias.