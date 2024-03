El alimento que se suele consumir al desayuno y puede afectar el cerebro

Los cereales azucarados son carbohidratos refinados, los cuales contienen un gran nivel de este endulzante, altamente procesados y que no son lo suficientemente nutritivos. De hecho, un artículo de Eat This, Not That, sobre los alimentos que envejecen el cerebro, Courtney D’Angelo, MS, RD, autora de GoWellness, precisó que “los carbohidratos refinados (como los cereales azucarados) son algunos de los peores alimentos para el desayuno y que envejecen tu cerebro más rápido”.