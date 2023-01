¿El cepillado y el uso de la seda dental eliminan el sarro?

Es importante no recurrir a remedios caseros.

El sarro es la placa que se forma en los dientes gracias a la acumulación de bacterias. Cuando esta placa no es eliminada se convierte en cálculo.

Esta afección solo puede removerla un odontólogo, el cual utiliza instrumentos profesionales para eliminarla. No es recomendable recurrir a remedios caseros para eliminarla por sí mismos, ya que puede poner en riesgo la salud dental.

El portal Mejor con Salud, especializado en salud y cuidado personal, explica que cepillarse los dientes a diario es una de las claves para combatirlo, mas no para eliminarlo.

“Una de las mejores maneras de combatir el sarro es eliminando cotidianamente la placa bacteriana para evitar así que esta se endurezca. En efecto, cuando la placa se calcifica, se convierte en sarro y es mucho más difícil eliminarla. Para evitar que esto suceda, lo mejor es mantener buenos hábitos de higiene bucal, empezando por un correcto cepillado”, indica el sitio web.

De igual forma, la seda dental funciona como una herramienta preventiva para evitar el sarro, gracias a la limpieza que puede realizar en los dientes.

Los cálculos en los dientes aparecen como consecuencia de una mala higiene bucal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El hilo dental ayuda a eliminar las bacterias y los restos de comida que se quedan entre los dientes. Contribuye así a evitar la formación de placa y por lo tanto, de sarro en los dientes. Para que el hilo dental sea efectivo se debe utilizar por lo menos una vez al día antes de dormir. Lo ideal es utilizarlo siempre antes de cepillarse los dientes. Se debe pasar el hilo entre los dientes de forma suave y delicada para evitar irritar los tejidos de las encías”, señala.

¿Cómo prevenir el sarro?

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala algunas recomendaciones para tener en cuenta y contribuir a la prevención del sarro y la placa:

Utilizar hilo dental siguiendo la técnica profesional. Para esto es importante consultar al odontólogo para recibir la asesoría correcta. Además de ayudar a evitar el sarro y la placa ayuda a evitar la enfermedad de las encías.

Usar sistemas de irrigación para eliminar desechos entre los dientes y debajo de las encías.

Ir al odontólogo cada seis meses para realizarse una limpieza profunda.

Hacer gárgaras con enjuague bucal.

Tener una alimentación saludable.

Bruxismo

Este trastorno no afecta gravemente la salud de las personas. En algunos casos, no se requiere de un tratamiento; pero en otros sí es necesario debido a que manifiesta otras complicaciones, como desarrollar trastornos en la mandíbula y tener otros daños en los dientes.

A continuación, en palabras de Mayo Clinic, algunos de los síntomas del bruxismo:

Rechinar o apretar los dientes, con un sonido que puede ser tan fuerte como para despertar a la persona que duerma contigo.

Dientes aplanados, fracturados, partidos o flojos.

Esmalte dental desgastado, por lo que se ven las capas más profundas de los dientes.

Mayor dolor o sensibilidad dental.

Músculos de la mandíbula cansados o rígidos, o mandíbula trabada que no se puede abrir o cerrar por completo.

Dolor o inflamación de mandíbula, cuello o rostro.

Dolor similar al dolor de oído, pero que no es un problema del oído en realidad.

Dolor de cabeza sordo que comienza en las sienes.

Lastimaduras por morder la parte interna de la mejilla.

Alteración del sueño.

Apretar y rechinar los dientes durante la noche puede provocar consecuencias a corto y largo plazo. - Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

Las causas del bruxismo pueden ser diversas en cada paciente. De acuerdo con Sanitas, la causa más común se debe a trastornos de ansiedad o estrés. Las experiencias estresantes sea acumulan durante el día y al llegar la noche, estas situaciones provocan ansiedad y tensión en las mandíbulas, generando el crujir de los dientes. Otra de las razones son los trastornos en la boca. Algunas personas pueden tener una mordida que no encaja a la perfección o la falta de un diente. El alcohol, la cafeína y el tabaco también son uno de los causantes del bruxismo, según un estudio publicado en el Journal of the American Dental Association.