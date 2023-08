El cereal nutritivo que equilibra la glucosa en la sangre y regula el colesterol malo

Los dos en niveles normales no causan ningún tipo de inconveniente al organismo, pero si estos se elevan generan diversas complicaciones de la salud. Estas sustancias tienen una particularidad y es que normalmente cuando se incrementan en la sangre no causan síntomas que lo evidencien y los pacientes solo se dan cuenta tiempo después, por ello es importante realizarse exámenes permanentes que permitan determinar la condición.

En esa alimentación no deberían faltar los cereales integrales y uno de ellos es la avena. Este alimento es considerado uno de los de mayor densidad nutricional. Se dice que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y favorece la pérdida de peso, precisa el portal de salud Tua Saúde.

Contra el colesterol

Lo propio sucede con los triglicéridos. Una publicación de la revista Mejor con Salud, escrita por Valeria Sabater, refiere un estudio publicado en Journal of Medical Association of Thailand, según el cual el consumo diario de este cereal no solo ayuda a disminuir los niveles de colesterol, sino también los triglicéridos en las personas adultas.