El ejercicio para hacer en casa y que ayuda a mejorar la memoria

La pérdida de la memoria es un problema que muchas veces está asociado con el envejecimiento natural del cuerpo y que produce angustia entre las personas que van acumulando años.

La posibilidad de enfrentarse a un escenario es atendida constantemente por los especialistas que se han encargado de estudiar el comportamiento de la memoria humana con el paso de los años.

Según médicos especialistas del Hospital Casa de Salud en España, la memoria comienza a verse afectada a partir de los 40 años y los primeros síntomas “suelen ser pérdidas aisladas que pueden llevar a la desorientación, despistes, fallo en las palabras o vocabulario, repetir muchas veces las mismas cosas o, simplemente, dejar de cocinar como antes”.

Alma Bueno, experta en enfermedades neurodegenerativas, señaló, según el portal 20minutos.es, que es normal que a esta edad se produzcan pérdida de memoria al igual que ocurre con la afectación de algunas facultades físicas; sin embargo, indicó que mientras esto sucede, el cuerpo gana otras facultades.

El envejecimiento normal no conduce a una pérdida drástica de la memoria, pero de presentarse obedecería a otras razones. - Foto: Getty Images

El doctor Damian Bailey, director del Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur, Reino Unido, afirmo que la salud del cerebro y de la memoria está directamente asociada con la actividad física de la persona. Es decir, que cuanto más ejercicio haga la persona, es más probable que goce de una buena memoria.

Y aunque siempre es bueno tener una alta actividad física, el doctor afirma que no es necesario ser una atleta de alta competencia para hacer ejercicios que ayuden a la memoria.

“Lo que está mostrando nuestra investigación es que no es necesario hacer ejercicios que te dejen sin aliento o que te esfuerces al límite en el gimnasio para beneficiar ciertas partes del cerebro. Puedes hacer algunos movimientos geniales que casi no se sienten como si estuvieras haciendo ejercicio y que estimulan el cerebro de manera notable”, afirma Bailey.

Las sentadillas son un ejercicio ideal que recomiendan los expertos para poder tener actividad física, hacerlo en corto tiempo, desde la comodidad de la casa y así ayudar a la salud del cerebro.

Por esto es ideal, ponerse en cuclillas, levantarse, una y otra vez, al menos durante tres minutos y tres veces por semana. Parece poco, pero este ejercicio es muy inteligente y reta al cerebro, ya que está entendiendo las repeticiones que debe seguir. Lo cual automáticamente, activará la memoria y se mantendrá protegida ante el inevitable paso del tiempo.

Hacer ejercicios ayuda a tener una mejor memoria. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo que sucede es que el flujo sanguíneo al cerebro oscila hacia arriba y hacia abajo repetidamente mientras las haces, y es ese cambio de flujo lo que creemos que estimula el endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, a suministrar más sangre al cerebro” asegura el doctor.

El ejercicio que hace Bill Gates para fortalecer la memoria

El magnate estadounidense Bill Gates reveló cómo hace para mantener una mente tan brillante, donde su memoria es fundamental.

Por medio de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, indicó que para expandir su memoria y lograr retener más información en esta, son claves los ejercicios de visualización.

Los ejercicios de visualización a los que hace referencia Gates, implican recordar o recrear imágenes con la mayor claridad e intensidad posible. De hecho, no solo imágenes, pues las personas también se pueden imaginar olores, sonidos y percepciones táctiles.

“A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo Gates en su blog, Gates Notes.

De acuerdo con el estadounidense, su memoria no es fotográfica ni eidética (dos formas de memoria increíblemente raras). Incluso, dijo que aún podía recordar la primera línea del software que escribió hace años; y eso es lo que un cerebro fuerte debería ser capaz de lograr, así como la capacidad de entender que la mente da prioridad a ciertas cosas.

Bill Gates explicó las razones por las que tiene una buena memoria. - Foto: REUTERS

A Gates lo impactó el libro Moonwalking with Einstein (Los desafíos de la memoria en su edición en castellano), donde se profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más.

“La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”, explicó Gates.

Además, un complemento a los ejercicios de visualización es el de asociación, el cual consiste en tomar un nombre o un dato y vincularlo a una imagen o a un elemento que pueda recordarse con facilidad.