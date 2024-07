La historia del hombre al que su esposa le busco pareja antes de morir

En marzo 13 de 2017 Jason Rosenthal se convirtió en uno de los viudos más famosos de Estados Unidos. Su nombre había saltado a la fama 15 días antes, en San Valentín , cuando su esposa Amy Krouse Rosenthal publicó en el diario The New York Times un ensayo que tituló ‘You May Want to Marry My Husband’ (Usted podría querer casarse con mi marido) . Comenzaba así: “He estado casada con el hombre más extraordinario por 26 años. Quería otros 26 más”.

El artículo de Amy Krouse Rosenthal, a pocos días de morir, resultó tan conmovedor que lo leyeron 5 millones de personas en el mundo.

Recientemente, luego de tres años de la muerte de Amy, de su suegro y de su padre, Jason escribió el libro My Wife Said You May Want to Marry Me, en el que habla de duelo, pérdida, dolor y resiliencia, temas en los que hoy se siente todo un experto. En él cuenta que cuando Amy publicó el artículo, estaba demasiado devastado como para apreciar su carta de despedida en su dimensión. Pero tiempo después el impacto de esas palabras fue mucho más profundo y rico de lo que pensó inicialmente. Solo posteriormente le dieron un respiro y hasta le arrancaron sonrisas.

Jason vendió los derechos de la historia de Amy a Hollywood, aunque el proyecto aún no tiene director y está parado por cuenta del coronavirus.

En total recibió 300 propuestas de mujeres que destacaban sus virtudes hasta en ocho páginas. Algunas llegaron decoradas con pegatinas, como si se tratara de adolescentes. “Las cartas llegaron de todas partes del mundo. Una señora me dijo que se casaría conmigo cuando estuviera listo, pero la única condición era que no podía tomar alcohol”, dice. Otra le contó, como si fuera a cautivarlo inmediatamente con ese detalle, que sabía chequear el radiador del carro. Sin embargo, la más conmovedora fue la de un niño, que escribió: “Quisiera postular a mi mamá…”. También enviaron mensajes de compasión y con consejos para superar la tristeza. “Me di cuenta de que el mundo lloraba conmigo”.