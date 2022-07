El listado de enfermedades que se podrían curar con el consumo de manzana roja

La manzana es una de las frutas con mayor beneficio para los seres humanos, ya que es rica en nutrientes. Además, ha sido un fruto simbólico a lo largo de la historia, pues se cita en la Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser humano del paraíso, de acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Esa organización indica que la manzana aporta hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de azúcares como fructosa, glucosa y sacarosa, y contiene cantidades apreciables de fibra, tanto soluble como insoluble, siendo esta última la más abundante.

De hecho, de cada 100 gramos de manzana 2,4 son pura fibra, lo cual es beneficioso para la salud, pues esta se encarga de regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.

Asimismo, esta fruta aporta cantidades importantes de flavonoides diversos como los flavonoles, catequinas y prociaciadinas.

En su composición presentan ácidos orgánicos como el cafeico, p-cumárico, clorogénico, ferúlico, cítrico, málico y ursólico.

Por último, las manzanas aportan cantidades importantes de procianidinas, compuestos con una potente actividad antioxidante.

Así las cosas, la manzana protege el corazón y según investigaciones del nutricionista estadounidense, Arjmandi, el consumo de esta fruta disminuye el colesterol malo.

Adicionalmente, esta fruta es ideal para mejorar la salud de los dientes, ya que mejora la circulación de la sangre de las encías y regula el PH de la boca, según Oral Estetic Group.

No obstante, no quiere decir que consumir manzana reemplace el cuidado bucal que deben tener las personas, como cepillarse los dientes al menos dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves y usar pasta dental con flúor; también es importante usar hilo dental todos los días, así como enjuague bucal, el cual ayuda a eliminar las partículas de comida que quedan después de cepillarse los dientes.

Otro de los beneficios de la fruta es que estabiliza el azúcar en la sangre, gracias a su alto contenido en fibra. Además, cabe resaltar que es un alimento rico en vitamina C y A, al igual que en potasio.

De igual forma, el consumo de una dieta rica en antioxidantes naturales es fundamental para reducir la inflamación, reforzar el sistema inmune y prevenir el envejecimiento celular que lo debilita, sobre todo en el caso de los adultos mayores.

Igualmente, puede ser consumida en forma de té, jugo y vinagre. Este último ha demostrado tener muchos beneficios para la salud, entre esos está que promueve una piel limpia y libre de acné.

De otro lado, el estudio Apple ingredient keeps muscles strong: Component of apple peels found to help prevent muscle weakening in mice (Ingrediente de manzana mantiene los músculos fuertes: componente de cáscaras de manzana encontrado ayuda a prevenir el debilitamiento muscular en ratones) los investigadores señalan que la cáscara de manzana contiene una sustancia líquida llamada ácido ursólico que es capaz de reducir el desgaste muscular y facilita el crecimiento del mismo.

Según los expertos, este ácido puede ser usado como tratamiento para la atrofia muscular, un problema que causa disminución de la masa del músculo.

Asimismo, la manzana también es conocida por sus propiedades tranquilizadoras. De ahí los productos como el aceite esencial de manzana, que es usado en aromaterapia, que tiene un alto poder relajante.

No obstante, al igual que con cualquier alimento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista sobre cuál es la mejor manera de consumir, y si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de todas las propiedades del alimento ya nombrado, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.