El método natural para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, pérdida ósea y osteoporosis

Tanto la alimentación como la actividad física son determinantes para alcanzar una condición de vida saludable. El ejercicio físico contribuye a la salud mediante la reducción de la frecuencia cardíaca, reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y reducción de la pérdida ósea que se asocia con la edad y la osteoporosis, precisa Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Realizar ejercicio de manera regular también ayuda al organismo a utilizar las calorías de manera más eficiente con la consiguiente pérdida y mantenimiento del peso. de igual forma, incrementa la tasa de metabolismo basal, reduce el apetito y ayuda a reducir la grasa corporal.

Específicamente en lo relacionado con la salud del corazón, la Fundación Española del Corazón indica que más del 80 % de las enfermedades cardiovasculares se podrían evitar si las personas siguieran los hábitos adecuados. Uno de ellos es precisamente hacer ejercicio con suficiente frecuencia.

El ejercicio físico es clave para cuidar la salud del corazón y de los huesos. - Foto: Getty Images

Para esta institución, practicar deporte no es solo algo en lo que las personas ocupen su tiempo de ocio sino que también es una herramienta clave para prevenir el desarrollo de enfermedad cardíaca.

En esta línea, el instituto de investigación Mayo Clinic, sin importar cuál sea el peso, estar activo aumenta el colesterol con lipoproteína de alta densidad (HDL) o el colesterol “bueno” y reduce los triglicéridos poco saludables. Esta fórmula instantánea hace que la sangre fluya normalmente, lo cual reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

“Cualquier actividad física que no tenga un componente profesional debe tener uno lúdico. Hay que divertirse con ello, si es una obligación es complicado mantener la frecuencia. Por eso el tipo de ejercicio no es tan importante como que éste produzca la suficiente satisfacción o diversión para mantener ese tiempo ocupado en la actividad física”, explica el doctor Emilio Luengo, cardiólogo titular del área de Actividad Física en el Consejo de Expertos de la Fundación Española del Corazón.

Ejercicio para evitar la osteoporosis

De otra parte, la actividad física realizada con frecuencia ayuda a fortalecer la estructura ósea y evitar la osteoporosis, una enfermedad que provoca que los huesos se vuelvan quebradizos y más propensos a fracturarse. Con la osteoporosis, los huesos pierden densidad, que es la cantidad de tejido óseo que está en el hueso, explica Medline Plus.

Realizar actividad física reduce el riesgo de enfrentar afecciones cardiovasculares. Foto: Getty, Andrew Zaeh | ZAEH, LLC. - Foto: Getty Images

De acuerdo con los expertos, para aumentar la densidad ósea, el ejercicio debe hacer que los músculos ejerzan tensión sobre los huesos. Estos se denominan ejercicios de soporte de peso y en la lista se incluyen:

Caminatas rápidas, trotar, jugar tenis, bailar u otras actividades de soporte de peso, como aeróbicos y otros deportes.

Entrenamiento cuidadoso con pesas, utilizando máquinas con pesas o pesas libres.

Estos ejercicios aumentan la densidad ósea incluso en los jóvenes y ayudan a preservar la densidad ósea en las mujeres que se acercan a la menopausia. Los especialistas sugieren que para proteger los huesos, se realicen este tipo de actividades tres o más días a la semana para un total de más de 90 minutos en los siete días.

Según Medline Plus, los ejercicios de bajo impacto, como el yoga y el taichí, no ayudan mucho a su densidad ósea. Pero, pueden mejorar su equilibrio y disminuir el riesgo de caerse y romperse un hueso. Y, aunque son buenos para el corazón, deportes como la natación y el ciclismo no aumentan la densidad ósea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que niños y adolescentes de entre cinco y 17 años practiquen al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, principalmente aeróbica. Para los adultos la recomendación es practicar, como mínimo, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de intensa.

Loa aeróbicos son uno de los mejores ejercicios para conservar la salud del corazón y los huesos. - Foto: Getty Images

Bueno para sentirse bien

En general, el ejercicio físico es una buena forma de sentirse bien. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos recomienda estas pautas de ejercicio para la mayoría de los adultos sanos:

1. Actividad aeróbica. Realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana, o una combinación de actividad moderada e intensa. Las pautas sugieren distribuir este ejercicio durante el curso de una semana. Para obtener aún más beneficios para la salud y contribuir a la pérdida de peso o a su mantenimiento, se recomienda dedicar al menos 300 minutos a la semana. Pero incluso pequeñas cantidades de actividad física ayudan.

Según Mayo Clinic, el ejercicio aeróbico moderado incluye actividades como caminar a paso ligero, andar en bicicleta y nadar. El intenso está relacionado con correr, realizar trabajos pesados de jardinería y practicar baile aeróbico.

Los ejercicios de fortalecimiento muscular son saludables para el organismo. - Foto: Getty Images

2. Fortalecimiento muscular. Hacer ejercicios de fortalecimiento muscular para todos los grupos de músculos principales al menos dos veces a la semana, también es clave. Tratar de hacer una sola serie de cada ejercicio con un peso o un nivel de resistencia suficiente como para cansar los músculos después de 12 a 15 repeticiones.