El padre que llevó a su hijo a Mongolia para desconectarlo de su celular

Para él, estar solo co n sus pensamientos era novedoso e inquietante. "¡Oh, d ios mío, fue terrible! ¡No puedo quedarme así con mi cerebro!" , exclamó. Pero precisamente por eso los dos habían decidido embarcarse juntos en esta aventura.

El problema había llegado a un punto crítico unos años antes, cuando Clarke fue con su familia a un refugio de esquí remoto durante un fin de semana para celebrar su cincuenta cumpleaños. El área no tenía wifi y no había señal de celular. "Nunca antes había experimentado un fin de semana sin mi teléfono", dijo el hijo de Clarke, Khobe, a la BBC. "Fue muy raro para mí".

El padre, en parte, se culpaba a sí mismo. Como todo el mundo, él también tiene un teléfono inteligente y disfrutaba jugando con su hijo en su Blackberry cuando era pequeño. "Si alguna adicción tenemos hoy como individuos y como familia, nosotros (los padres) la perpetuamos", dice Clarke a la BBC. "Los teléfonos son dispositivos geniales, pero comenzamos a sentir que nos están controlando y no al revés".

Durante mucho tiempo, había soñado con viajar a través de Mongolia en bicicleta. Ahora que su hijo era mayor, ¿por qué no hacerlo con él Hace aproximadamente un año, se lo propuso a Khobe. En un primer momento, el joven rechazó la idea. "Dije que no con bastante rapidez", recuerda.

El joven admite que en ese momento estaba enojado por tener que viajar , y triste porque sin Snapchat o Instagram no tenía idea de lo que estaban haciendo sus amigos en casa. Eso hizo que su padre pensara sobre el papel que la tecnología había desempeñado en su vida familiar, y sobre cómo solucionarlo.

Pero también dice que conocer más a su padre valió la pena, especialmente durante el tiempo que pasaron en sus carpas o simplemente cocinando. "Me sorprendió que cuando está lejos del trabajo y la familia, actúa como una persona más cercana a mi edad", dice.

Derechos de autor de la imagenJAMIE CLARKEImage captionJamie y su hijo recorrieron Mongolia en moto, caballo y camello.

Del mismo modo, Clarke se sorprendió al ver cuán maduro era su hijo cuando no estaban confinados a su típica dinámica de crianza padre-hijo. "Me ayudó a ver a Khobe de una manera diferente. Lo veía como un niño que seguía dejando su chaqueta sobre la mesa, sin lavar los platos", dice. "Y pude verlo como un hombre joven, y me impresionó lo bien que pudo actuar bajo presión".

Horario sin pantalla

No tienes que ir al otro lado del mundo solo para relacionarte con tus hijos, dice Caroline Knorr, editora de Paternidad de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que educa a los padres sobre los medios y la tecnología. "Los padres pueden establecer horarios sin pantalla en casa durante todo el año, pero especialmente durante las vacaciones", opina.