El remedio natural para eliminar el mal aliento, reducir el sarro y blanquear los dientes

El sarro o cálculos dentales son definidos como el endurecimiento de placa bacteriana sobre la superficie de los dientes, casi siempre debido a una higiene oral deficiente.

Esta suciedad se puede apreciar debajo de la línea de las encías, sobre los dientes y en los empastes u otros trabajos dentales. Si esta no se remueve de forma adecuada, puede deteriorar el esmalte y conducir a trastornos como la caries.

Debido a la acumulación frecuente, muchas personas deciden removerla de forma natural, pero eliminarla no es un proceso sencillo.

El sarro dental puede ocasionar diversas afecciones no solo en la boca. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es y por qué se produce el sarro de los dientes?

Un artículo publicado en el Journal of Indian Society of Periodontology, asegura que “el sarro de los dientes es una masa calcificada que suele formarse en las áreas de la boca donde hay un suministro constante de saliva”.

Esta placa dental se forma debido al crecimiento bacteriano y a la acumulación de residuos de alimentos. Por lo general, se remueve de forma constante con un buen cepillado.

La falta de buenos hábitos de higiene bucal puede acumular sarro de forma desmedida. Debido a su complejo proceso para ser eliminado, el sarro puede necesitar la intervención de un odontólogo, ya que la permanencia de esta placa puede ocasionar mal aliento, gingivitis y caries.

Causas del sarro dental

El sarro dental se forma debido a una reacción química que ocurre por la acción de la saliva y los residuos de comida. La misma provoca el endurecimiento de la placa bacteriana, sobre todo cuando no hay una buena higiene.

Ciertas veces, las alteraciones en el pH de la saliva inciden en la formación de estos cálculos. Otros factores como un alto consumo de azúcares y el tabaquismo también están relacionados.

Los cálculos en los dientes aparecen como consecuencia de una mala higiene bucal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo eliminar el sarro de forma natural?

Como se mencionó con anterioridad, una vez que se ha formado el sarro, no es posible eliminarlo a menos que se acuda al dentista para recibir un tratamiento profesional. Pese a esto, existen varias estrategias que ayudan a controlar o prevenir su formación. Algunas de ellas son:

Utilizar un cepillo de dientes eléctrico

Tanto los cepillos de dientes manuales como los eléctricos pueden ayudar a remover la placa que se acumula entre los dientes. No obstante, estos últimos parecen tener una ventaja. De acuerdo con un estudio divulgado en Journal of Clinical Periodontology, “el uso de cepillos de dientes eléctricos, especialmente los cepillos contrarrotatorios y oscilantes-rotatorios, puede ser beneficioso para reducir los niveles de placa e inflamación gingival”.

Su eficacia depende de otros factores como el tiempo de uso, la frecuencia del cepillado y la técnica.

El mejor complemento del cepillado dental es el uso de hilo dental o de cepillos interdentales. - Foto: Getty Images

Utilizar una pasta de dientes con flúor

Los productos de higiene oral desempeñan un papel relevante en la limpieza de la boca. Si se trata de eliminar la placa dental, prevenir el sarro y las caries, lo mejor es optar por una pasta de dientes con flúor.

De acuerdo con un estudio divulgado a través del Journal of the Academy of Medical Sciences of Bosnia, “el flúor es una sustancia que incrementa la resistencia del esmalte dental a la acción de los ácidos derivados del crecimiento bacteriano y de los residuos de alimentos”.

Emplear hilo dental y cepillos interdentales

El mejor complemento del cepillado dental es el uso de hilo dental o de cepillos interdentales. Estos elementos son claves para remover la placa que se acumula entre los dientes y, de este modo, reducir la formación de sarro.

Así lo detalla un artículo divulgado en NIH News in Health, ya que su uso habitual reduce la enfermedad leve de las encías o gingivitis, mejor que empleando solo el cepillo dental. Además, en general, reduce significativamente la placa después de 1 a 3 meses de uso.