El remedio natural que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre

La glucosa, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en el torrente sanguíneo, y es la principal fuente de energía del cuerpo. Proviene de los alimentos que consume, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

No obstante, cuando se tiene diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez.