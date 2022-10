El superalimento para reducir el colesterol y estabilizar los niveles de glucosa

El colesterol es una sustancia cerosa necesaria en cantidades moderadas para poder realizar funciones vitales para el organismo, entre ellas, se encuentre la creación de vitamina D, la formación de hormonas, entre otras. Este tipo de lípido se eleva cuando las personas abusan del consumo de alimentos procesados, ultraprocesados o con un alto contenido de grasas saturadas o trans.

Cuando esta sustancia se eleva se acumula de manera desmedida en la sangre, esto hace que se adhiera a las paredes de las arterias, a largo plazo esto impide la libre circulación de este líquido rojo, pudiendo ocasionar un infarto en el paciente que tiene elevado este componente.

Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que con el colesterol alto es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos y con el tiempo, estos crecen y hacen que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias. A veces, esos depósitos pueden romperse de repente y formar un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

La mejor forma para evitar que los niveles de colesterol se eleven es llevar un plan de alimentación sano y equilibrado, rico en alimentos que aporten fibra soluble; las verduras y frutas también deben ser parte fundamental de la dieta de todas las personas.

El colesterol es una sustancia necesaria en cantidades moderadas. - Foto: Foto: Getty Images.

Por otra parte, la diabetes es otra de las enfermedades, que junto con el colesterol, se diagnostica, de manera frecuente, en la etapa del envejecimiento. Este padecimiento es catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica.

Según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”.

Es por esto, que el portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud, menciona que uno de los alimentos que trae más beneficios para prevenir y tratar estas enfermedades son las legumbres. Estos productos elevan los niveles de colesterol bueno en la sangre, mientras que reducen el malo.

Así mismo, regulan los niveles de glucosa en la sangre, siempre y cuando se acompañen de un plan de alimentación sano y equilibrado y de la práctica de actividad física frecuente. “Esto se debe a que el índice glucémico y de azúcares de las legumbres es bajo”.

Un estudio realizado por un grupo de investigadores del Centro Clínico de Nutrición y Modificación de Factores de Riesgo del Hospital St. Michael de Toronto, Canadá, y publicado en la revista Canadian Medical Association Journal, reveló que consumir una porción al día de frijoles, garbanzos, arvejas o lentejas contribuye a reducir el colesterol malo, además indicó que una porción equivale a 130 g o 3/4 de una taza.

Los fríjoles y las lentejas contienen muchas proteínas y son bajos en grasas. - Foto: Getty Images

Según Medline Plus, las legumbres son ricas en proteína vegetal, fibra, vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo y zinc. Además, traen beneficios para otras partes y órganos del cuerpo, por eso, es importante involucrarlas en la dieta.

“Las legumbres están repletas de nutrientes. Son bajas en calorías, pero hacen sentir llena a la persona. El cuerpo utiliza los carbohidratos en las legumbres lentamente, con el tiempo, proporcionando energía constante para el cuerpo, el cerebro y el sistema nervioso. Consumir más legumbres como parte de una dieta saludable puede ayudar a bajar el azúcar en la sangre, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y otras enfermedades del corazón y riesgos para la diabetes”