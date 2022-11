El té de apio ayuda a adelgazar: así se prepara

Bajar de peso no es una tarea fácil, pues requiere compromiso y cambios en los hábitos como, por ejemplo, reducir el consumo de calorías y aumentar la actividad física.

Adicional, el diario español Mundo Deportivo reveló, en su sección de Salud, que existen bebidas que ayudan con el proceso como el té de apio, pues acelera el metabolismo, es diurético, genera saciedad y mejora la digestión.

Así las cosas, para preparar la bebida hay que hervir un litro de agua y agregar tres ramas de apio y el zumo de un limón. Después, se deja reposar la mezcla por diez minutos para, finalmente, colar y consumir una taza en ayunas.

No obstante, la bebida debe estar acompañada de una buena alimentación y Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, reveló algunas recomendaciones de alimentación:

Comer al menos cuatro porciones de vegetales y tres porciones de frutas diariamente.

Reemplazar los granos refinados por cereales integrales.

Comer cantidades moderadas de grasas saludables, como el aceite de oliva, aceites vegetales, aguacates, nueces, mantequillas de nueces y aceites de frutos secos.

Reducir el consumo de azúcar tanto como sea posible, excepto el azúcar natural de la fruta. Para obtener beneficios de salud adicionales, lo ideal sería un consumo inferior al 5 % de la ingesta calórica total.

Elegir productos lácteos bajos en grasa, carne magra y carne de ave de corral magra en cantidades limitadas.

Tomar agua. No obstante, el consumo diario de este líquido es distinto para los hombres y para las mujeres, ya que existen diferencias entre la ingesta, pero por lo general los hombres deberían consumir 3,7 litros de agua al día y las mujeres deberían beber 2,7 litros.

Agregar una cucharada de semillas (linaza, chía y ajonjolí) en jugos naturales, ensaladas, cereales del desayuno y yogures.

Sobre la misma línea, como se mencionó inicialmente, es importante aumentar la actividad física y para lograr los objetivos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas e intensas a lo largo de la semana.

Dicho lo anterior, algunas recomendaciones que pueden realizarse por la gran mayoría de personas som:

1. Caminar: de acuerdo con Mayo Clinic, la caminata habitual se convierte en un ejercicio que mejore el estado físico, se debe adoptar una buena postura y movimientos decididos y la postura debe ser:

La cabeza en alto. Mirar hacia adelante, no hacia abajo.

El cuello, la espalda y los hombros deben estar relajados, y no levantados ni tensionados.

Se deben balancear los brazos libremente, con una ligera flexión de los codos.

Apretar ligeramente los músculos del estómago, con la espalda recta, no arqueada hacia delante o hacia atrás.

Caminar de manera fluida, apoyando el talón y luego los dedos.

2. Correr: el Grupo Sanitas de España reveló que un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology demuestra que las personas que optan por correr para la práctica habitual de ejercicio físico tienen un 30 % menos de probabilidades de morir que los que no hacen ningún tipo de ejercicio y un 45 % menos de hacerlo a causa de una enfermedad o accidente cardiovascular.

3. Montas bicicleta: Este método tiene grandes beneficios para la salud física y mental, ya que fortalece el corazón, los músculos y reduce el estrés, generando tranquilidad en las personas, porque con el ejercicio se liberan endorfinas y se crea la sensación de felicidad y satisfacción.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.