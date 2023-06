El té natural que ayuda a prevenir y controlar la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que hay diferentes tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La insulina inyectada se utiliza para controlar el azúcar en sangre. - Foto: Getty Images

De hecho, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señaló que los síntomas de la diabetes son:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Presencia de cetonas en la orina. Las cetonas son un producto secundario de la descomposición de músculo y grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina.

Sensación de cansancio y debilidad.

La alimentación es uno de los factores que pueden incidir negativa o positivamente en la regulación del azúcar en sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Entre tanto, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos indicó que con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre causan problemas como:

Enfermedades del corazón.

Accidentes cerebrovasculares.

Enfermedades de los riñones.

Problemas de los ojos.

Enfermedades dentales.

Lesiones en los nervios.

Problemas de los pies.

No obstante, para detectar la enfermedad es importante realizar un examen de sangre y de tenerse elevada la glucosa, hay que tener cambios en los hábitos.

Por ello, para evitar complicaciones es importante tener los niveles de azúcar en rangos seguros y para lograrlo el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, Tua Saúde, reveló que el té de cúrcuma es ideal, porque ayuda a prevenir y controlar la diabetes.

La cúrcuma contiene fibra dietética, vitaminas C, E y K, niacina, sodio, entre otras. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta planta medicinal ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre y mejora el funcionamiento de las células del páncreas, el órgano encargado de secretar la hormona insulina, cuya función es nivelar los valores de glucosa en sangre. Es por eso, que la cúrcuma es una buena opción terapéutica para usar en las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, además de prevenir estas situaciones”, explicó el portal portugués.

Así las cosas, para preparar el té se debe agregar una cucharadita de polvo de cúrcuma en 150 ml de agua hirviendo y dejar reposar durante unos 10 a 15 minutos. Después se debe dejar que esté tibia la bebida y beber hasta tres tazas al día entre las comidas.

Sobre la misma línea, existe otra forma de consumir cúrcuma y es a través de cápsulas y por lo general la dosis recomendada es de dos cápsulas de 250 mg cada 12 horas, totalizando 1 g por día. Sin embargo, la dosis puede variar de acuerdo con el problema a tratar.

Sin embargo, la cúrcuma no debe consumirse por todas las personas, según Tua Saúde, ya que “la cúrcuma está contraindicada en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes y en individuos que tengan obstrucción de las vías biliares por piedras en la vesícula”.

De todos modos, antes de consumir algún alimento lo primero que hay que hacer es consultar al médico tratante o a un nutricionista para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona, pues las anteriores recomendaciones no son las indicadas para todas las personas, ya que la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.