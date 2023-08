El tipo de alimento que más ayuda a aumentar masa muscular

Hacer ejercicio es un hábito fundamental para gozar de buena salud. Uno de los muchos propósitos que las personas tienen sobre este asunto es para ganar masa muscular. Aparte del ejercicio, no hay que dejar de un lado la alimentación.

Así como se requiere seguir una rutina de ejercicio, también es importante darle descanso a los músculos para no tener lesiones y notar los resultados de mejor manera. Cuando se realiza ejercicio, las fibras musculares se lesionan y el cuerpo necesita recuperarlos, por lo cual el descanso es necesario.

Antes de conocer los mejores alimentos, es importante tener en cuenta que el ejercicio no debe ser excedido.

Con base a la información de la investigación ‘Necesidades proteicas en deportistas y pautas dietéticas-nutricionales para ganar masa muscular’, los alimentos ricos en proteínas son los huevos, pollo, pescados, carnes rojas, garbanzos, lentejas y soya. De igual modo, es importante mantener en regulación su ingesta, debido a que grandes proporciones generarán el efecto no deseado.

No obstante, los suplementos no deben ser usados a la ligera, sino que deben contar con el aval de un especialista de la salud. Dependiendo de los parámetros de los especialistas, se pueden consumir o no.