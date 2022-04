En Colombia el 63 % de los católicos son hombres, según estudio

Colombia es conocido por ser un estado laico, lo que significa que es un país de creyentes, sin embargo su gobierno no está directamente unido a los entes religiosos, pero esto no significa que no estén presentes en el territorio.

Al respecto, y con motivo de la Semana Santa, Glorify se dio a la tarea de hacer un estudio en el que se conoció que en Colombia hay una mayor representación de hombres católicos (63 %) y están en su mayoría entre los 36 y 45 años,

Por otro lado, se encontró que el evangelismo es practicado más que todo por mujeres (53.8%) y personas entre los 26 y 35 años. De igual manera, del suroccidente del país son las regiones que cuentan con más practicantes evangélicos.

Además, el 82.5 % de los encuestados declaró que la razón más importante por la que reza cada día es por el bienestar de la familia. De manera individual, las mujeres muestran un mayor interés en pedir por el trabajo, mejores oportunidades laborales, para dar gracias, por alguna enfermedad o ante la muerte de un familiar.

Las personas entre 18 y 25 años rezan menos por sus familias, la salud o las enfermedades. En comparación, los de 26 a 35 años suelen pedir por encontrar la paz y el amor. Por su parte, los evangélicos rezan significativamente más por la paz, para dar gracias, por el amor, por su país, la comunidad y la compasión. En contraste los católicos buscan sentir más paz que los evangélicos, según el estudio.

Inmaculada concepción. El 8 de diciembre ha sido declarado un día festivo en la iglesia católica, pues rinde homenaje a la Virgen María, Foto: Getty Images/iStockphoto - Foto: .

“Sabemos que la Pascua es uno de los dos eventos más importantes del calendario cristiano. Creemos que es un momento fundamental para reflexionar sobre la fe y lo que significa ser cristiano, celebrando la resurrección de Jesús, ampliando su significado para nuestros vidas”, manifestó Henry Costa, CEO y cofundador de Glorify.

El 76 % de los encuestados declaró que la oración es el único medio para sentirse cerca de Dios. A diferencia de los católicos, que se sienten mucho más conectados con sus creencias acudiendo a la iglesia y realizando buenas acciones. Los evangélicos consideran que el canto, los devocionales y las alabanzas los hacen sentirse cerca de su fe.

Frente a la pregunta de ¿qué impide a los colombianos acercase a Dios? El estudio reveló que el 13 % de los encuestados declara no tener tiempo; mientras que para los millennials, la respuesta fue el miedo y la falta de resultados. Para los hombres de 36 a 45 años la respuesta fue la falta de fe e ideologías de la religión.

“Teniendo en cuenta que las personas luchan por encontrar tiempo para conectarse con Dios, Glorify está diseñado para convertirse en una aplicación habitual; fomentando hábitos positivos y que cambian la vida de los usuarios a través de su conexión con Dios. Lanzamos contenido diario del tamaño de un bocado que ayuda a los usuarios a superar esta barrera”, aseguró Ed Beccle, director ejecutivo y cofundador de la aplicación.

El estudio reveló que en Colombia los creyentes consideran que los problemas de estrés, ansiedad e insomnio están relacionados con la falta de espiritualidad. La clase media es quien más esta enfrentando estos padecimientos. En todas las regiones, los católicos pierden más horas de sueño que los evangélicos a causa de estos padecimientos.