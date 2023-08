Esta es la mejor vitamina para aclarar, hidratar y desinflamar la piel naturalmente

Beneficios de la niacinamida en la piel

Efectos de la vitamina C en la piel

Como viene siendo costumbre, existen mitos alrededor de algunos tratamientos que hacen que existan aún más dudas. Allí hay quienes destacan que la vitamina C es conveniente y ayuda a contrarrestar efectos deshidratantes del calor .

Según el director de Técnico Global Biograph “la vitamina C no provoca manchas en la piel, al contrario, ayuda a corregir e igualar el tono, aunque sí es recomendable utilizar un exfoliante una vez a la semana para mantener limpios los poros y utilizar una buena protección solar” aunque es “cierto que se oxida en contacto con la luz solar, aplicada en la piel no provoca manchas, por lo tanto, se puede usar en verano”. De hecho, este tratamiento puede ayudarte a prevenir el envejecimiento prematuro, según los especialistas.