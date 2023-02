Esta es la razón por la que no se debe dormir frente a un espejo

Saberes milenarios del oriente como el feng shui han tomado fuerza en las últimas décadas en Occidente, convirtiéndose en una opción formidable para aquellos que quieren implementar diferentes ambientes y comportamientos que en países americanos no son usuales, que brindan diferentes formas de adoptar la vida, la edad, las relaciones, la forma de ver la espiritualidad y hasta la posición de los objetos que rodean al ser humano en su cotidianidad.

Este último es uno de los pilares del feng shui, que defiende ‘a capa y espada’ que la ubicación de todos los objetos reincide positiva o negativamente en la energía de quien reside con ellos, por eso es fundamental saber dónde tener las cosas e incluso qué no tener a la hora de dormir, pues este momento del día es uno de los más importantes para el ser humano.

Rituales para recibir la mejor energía, según el feng shui. - Foto: Semana

Según el feng shui, uno de los enemigos más grandes del ser humano son los espejos, artículos casi esenciales en la vida actual de la mayoría de las personas que, según esta corriente oriental, hacen que la energía vital viaje entre este artefacto y el cuerpo de quien duerme cuando el espejo está frente a la cama o el lugar donde se intenta tener un descanso nocturno.

El reflejo hace que la energía vital no se quede en un solo lugar, generando que la persona no descanse bien, por ello, según el feng shui, es necesario, en lo posible, sacar definitivamente los espejos de los dormitorios y dejarlos en otros espacios alejados del lugar donde se duerme.

Ahora, no todo es una censura para los espejos, pues hay factores que pueden dar luces de poder mantener estos objetos en el cuarto, como estudiar cómo es el estado del sueño de quien lo tiene, porque puede suceder que el espejo no esté directamente frente a la persona y no reincida en su sueño. El despertarse bien, descansado y con energía es un buen indicio de que se puede mantener el espejo. Ahora, la posición en la que la persona duerme también puede incidir en cómo su energía se mantiene consigo misma y no reflejada en el espejo.

Un espejo es el elemento perfecto para dar una ilusión de mayor espacio. Sin embargo, según el feng shui es perjudicial para el sueño.

Ahora, otra de las opciones que da el feng shui es tapar el espejo con una manta, para que así la energía vital no rebote toda la noche y mantenga un flujo constante, sano y próspero.

Además, el tapar cualquier objeto que refleje la luz también ayudará a conciliar el sueño, pues la penumbra es uno de los mejores guerreros contra el insomnio, que también puede aparecer cuando la energía de quien intenta dormir está rebotando en los vidrios reflectores.

Pero entonces surge una de las incógnitas más comunes en el feng shui: ¿hay que retirar todos los espejos de la casa para mantener una armonía en la energía y el ser de quien habita ese espacio? No necesariamente, hay un lugar en la casa que casi nunca respeta el feng shui y es el baño, donde sí está permitido tener un espejo, pues allí es donde se está expulsando mucha energía y con la ayuda del agua esta no rebota.

Los espejos sí están permitidos en los baños según el feng shui. - Foto: Getty Images

Ahora, la idea es que el baño siempre mantenga la puerta cerrada, pues hay muchas malas energías que no se van por los desagües y pueden terminar en otros espacios del hogar.

Además, es muy importante y esencial que el espejo no esté frente al marco de las puertas, ni del baño, ni de ninguna otra que esté en el hogar, pues esto puede generar un choque de energías constante entre quienes pasan a través del marco o solo de paso, haciendo que malos hábitos, sentimientos indeseados y bajas vibras se queden en espacios que deben ser para el descanso, el goce, la espiritualidad y hasta el amor.