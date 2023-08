Estas son las mejores frutas para retrasar el envejecimiento

Arándanos: joyas antioxidantes para la juventud eterna

Además de sus poderosas propiedades antioxidantes, los arándanos también son ricos en vitamina C, vitamina K y fibra. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad y la firmeza de la piel. La vitamina K, por otro lado, contribuye a la salud ósea y ayuda a prevenir la pérdida de densidad mineral en los huesos a medida que envejecemos.

Wooden crates with assorted tropical fruits in rustic kitchen. Natural lighting. Mangos, pineapples, coconuts, bananas | Foto: Getty Images

Kiwis: un impulso vital de vitamina C

Los kiwis, con su pulpa verde vibrante y sabor refrescante, son una fuente impresionante de vitamina C. Aunque a menudo se asocia la vitamina C con la prevención de resfriados, su papel en la salud de la piel y en el proceso de envejecimiento es igualmente relevante. La vitamina C es un antioxidante que combate el estrés oxidativo y estimula la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la piel firme y radiante.