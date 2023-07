Esto es lo que sucede si no se expulsan los gases intestinales

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus): “Los gases se forman en los intestinos por la acción de la bacterias a medida que el alimento está siendo digerido”.

Por su parte, la Clínica Mayo menciona que los gases suelen formarse porque se traga aire mientras se bebe o se come, pero generalmente son liberados por la boca o el ano.

Según explica, son formados tras las bacterias que fermentan los carbohidratos como los almidones y los azúcares “que no se digieren en tu intestino delgado”.

El centro especializado señala que las legumbres, las frutas, los cereales integrales y las verduras suelen provocar gases. Incluso MedlinePlus menciona que para preparar las legumbres como los frijoles es necesario remojarlos unas horas antes para evitar que estos causen gases. No obstante, no quiere decir que no se deban consumir fibras porque son esenciales para el tránsito intestinal.

Asimismo, el consumo de bebidas carbonatadas como las cervezas, las gaseosas, los suplementos de fibra, los edulcorantes artificiales, masticar chicle, entre otros hábitos, inciden en la formación de gases.

De hecho, algunas enfermedades suelen estar asociadas junto con síntomas como la distensión abdominal.

Comer ciertos alimentos puede traer grandes beneficios para el organismo, entre ellos, prevenir el estreñimiento. - Foto: Getty Images / AndreyPopov

Estreñimiento: el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) lo describe como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”. Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar; el dolor estomacal; y una dificultad para desocupar el recto.

Enfermedad intestinal crónica: tanto la colitis como la enfermedad de Crohn son conocidas como enfermedades crónicas. Esta última se debe a la inflamación del tubo digestivo, precisa MedlinePlus.

Intolerancia a la lactosa: el (NIDDK) explica que la intolerancia a la lactosa suele incitar a la diarrea, a la hinchazón abdominal, a los vómitos, a los gases intestinales, entre otros, ya que es ocasionada por “la malabsorción de lactosa”.

El dolor estomacal tiene relación con los gases. - Foto: Getty Images

“Si una persona tiene malabsorción de lactosa, su intestino delgado produce concentraciones bajas de lactasa, la enzima que descompone la lactosa, y no puede digerir toda la lactosa que come o bebe”, agrega.

Y aunque es natural expulsar los gases, ya sea por la boca o el ano, ciertamente, algunas personas por la situación o el momento en el que se encuentren se pueden ver obligados a no expulsarlos, que si bien no sucede nada grave, al hacerlo con frecuencia se podría generar una diverticulitis, según Mundo Deportivo, ¿qué es?

Lo que sucede si no se expulsan y se retienen los gases intestinales

Según explica MedlinePlus, los divertículos son bolsas que se encuentran en el intestino que a causa de la diverticulitis se inflaman o incluso se pueden infectar.

Mantener una dieta baja en fibra, pero rica en grasa y alimentos procesados pueden causar esta afección, sin mencionar que el estreñimiento puede guardar relación.

Los gases intestinales es aire acumulado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de la diverticulosis los síntomas no se presentan, pero algunas personas pueden observar heces con sangre, inflamación en el abdomen y dolores estomacales. Incluso hay quienes pueden sentir hambre, náuseas, fiebre, escalofríos, entre otros signos de alerta, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud.

“El dolor que causa la diverticulitis suele ser intenso y aparece de repente, aunque también puede ser leve y empeorar durante varios días. La intensidad del dolor puede cambiar con el tiempo”, puntualiza el NIDDK.

Finalmente, es importante mantener una dieta balanceada donde se destacan las frutas y las verduras, ya que son alimentos ricos en fibra. Asimismo, priorizar la actividad física y restringir el consumo de cigarrillo.