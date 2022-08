Esto es todo lo que un hombre debe saber sobre el orgasmo femenino

Las relaciones sexuales son una forma muy íntima en la que una pareja se comunica y se transmite el deseo que sienten el uno por el otro. Sin embargo, el hecho de que la mujer alcance el orgasmo es el signo que muchos hombres interpretan como síntoma de un buen sexo.

¿Fingido o realidad? Una pregunta que puede atormentar a más de uno en la cama, saber si ella lo está sintiendo y saber lo que la llevó a ese punto puede ser una incógnita difícil de descifrar.

El pasado 8 de agosto se celebró el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Una fecha ideal para revelar todos los secretos que hay en torno a este tema. Por ello, Leisa Puentes, psicóloga especialista en salud sexual y terapeuta de pareja, decidió exponer las verdades de la sexualidad femenina, conforme lo reveló la Revista SoHo.

Antes de leer la guía para hombres escrita por mujeres, la experta en el tema explicó algunos aspectos sobre este debatido asunto, que deja a los caballeros fuera de base.

Lo primero que hay que saber del orgasmo femenino es que el hombre no es el responsable. Las mujeres son las que lo generan. De acuerdo con Puentes, “es una respuesta del cerebro a los estímulos físicos que ella experimenta de acuerdo a lo que le produce placer”. Por lo anterior, se puede definir como un premio de una conexión completa.

Para Leisa, es fundamental aseverar que si ella no llega al orgasmo no se debe considerar un polvo fallido. “No todas las relaciones sexuales deben tener orgasmo, sin embargo, todas deben tener placer. Que llegue o no dependerá de ella misma y de distintos factores externos”.

Ambos deben estar relajados para llegar al orgasmo - Foto: Getty Images/iStockphoto

A diferencia de los hombres, las mujeres depende de su estado emocional para llegar al anhelado clímax. No basta con tener al mejor hombre del mundo en las cama. Aparte de la atracción física, ella debe estar tranquila en su mente, es decir, si hay problemas de pareja, distracciones o falta de conexión, lo más probable es que no pase.

Además, otro punto que podría poner a volar la mente masculina es que, a diferencia de los hombres, ellas tienen la posibilidad de experimentar multiorgasmos, es decir, sentir más de un pico de excitación en el clímax de la relación. En cambio, ellos solo tienen un pico. No obstante, es necesario aclarar que hay mujeres que padecen de anorgasmia, algo que les impide sentir un orgasmo.

Guía para hombres del orgasmo femenino

La mayor falsedad de la historia de los mitos en la sexualidad femenina: “Los gemidos pueden mentir, pero la humedad no”.

Un acto de fe . La única que verdaderamente sabe si está experimentado un órgano es ella, el hombre no.

La culpa no es del él. Si la mujer no llega al orgasmo, puede que haya factores responsables como el estrés, los problemas de pareja o las distracciones.

La gran verdad. El hombre no produce el orgasmo, las mujeres son las encargadas de hacer que pase.

La mayor revelación de la sexualidad femenina: la mejor forma de que las mujeres lleguen al orgasmo es preguntarles qué les gusta, cómo y donde les gusta.

El porno no es la respuesta. Muchos pueden llegar a pensar que hacerle lo mismo que aparece en una película es el secreto para que ella llegue a un orgasmo. Cada mujer siente y vive su sexualidad de manera diferente.