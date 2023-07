Estos son los alimentos que si se consumen en exceso pueden cambiar el tono de la piel

Zanahorias y alimentos ricos en betacarotenos

Las zanahorias y otros alimentos ricos en betacarotenos, como los mangos y las calabazas, son conocidos por su capacidad para mejorar la salud de la piel y proporcionar un brillo natural. El betacaroteno es un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo, y es esencial para la función celular y la reparación de tejidos. Sin embargo, el consumo excesivo de estos alimentos puede llevar a una condición conocida como carotenodermia, que provoca un cambio en el tono de la piel hacia un tono amarillo o naranja . Según un estudio publicado en la revista Cutaneous and Ocular Toxicology , el consumo excesivo de betacarotenos puede acumularse en la piel y provocar este cambio en el color.

Tomates y alimentos ricos en licopeno

El licopeno es otro poderoso antioxidante presente en alimentos como los tomates, sandías y guayabas. Estos alimentos tienen beneficios para la piel y pueden protegerla contra el daño causado por los radicales libres, pero un consumo excesivo de licopeno puede causar licopenodermia, que se manifiesta como un tinte rojizo o anaranjado en la piel. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Archives of Dermatology , la licopenodermia es más común en personas que consumen grandes cantidades de alimentos ricos en licopeno o toman suplementos de licopeno.

Nueces de Brasil y el selenio

Las nueces de Brasil son una fuente rica en selenio, un mineral esencial para la salud de la piel. El selenio ayuda a proteger las células de la piel contra el daño oxidativo y promueve una piel radiante. Sin embargo, el exceso de selenio puede tener efectos adversos y cambiar el tono de la piel. Un estudio publicado en Journal of the American Academy of Dermatology encontró que el consumo excesivo de selenio puede causar una condición conocida como selenodermia, que provoca una coloración en la piel que varía desde el amarillo hasta el marrón.