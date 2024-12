¿Fiestas, ciclovía y restaurantes? Guía para convivir con el coronavirus

A días de cumplirse los seis meses de aislamiento, el país ya no aguanta más encierro, no solo por el hastío, sino porque los indicadores que miden el comportamiento de la actividad económica ya muestran que el segundo trimestre de 2020 es el peor de la historia y que al final de año el Gobierno estima que la caída de la economía podría ser del 5,5 por ciento. Por eso, ante la reapertura casi total este primero de septiembre, ahora el mensaje es que los colombianos deben aprender a vivir con el virus y manejar el riesgo de una manera responsable pues como lo dijo el ministro de Salud, “si nos relajamos perdemos todos”.

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el nuevo coronavirus, el confinamiento en casa fue una de las estrategias extremas de las que echaron mano los gobiernos. Según algunos estudios, evitó millones de muertes en el mundo, pero a un costo económico y social muy alto. Para no ir muy lejos, el desempleo en el país alcanzó el 21,4 por ciento en mayo, lo que representa una pérdida de más de 5 millones de empleos. Miles de negocios quebraron y muchos colombianos hoy presentan síntomas mentales por el encierro prolongado y la incertidumbre. Una sociedad no puede encerrarse hasta que aparezca una vacuna, algo que podría llegar el año entrante.

Por fortuna, tras más de seis meses de pandemia, los científicos tienen mucha más claridad hoy acerca de las situaciones que con mayor probabilidad pueden ocasionar un contagio. Antes se creía que había que limpiar las superficies, los zapatos, la ropa, los víveres, lavarse las manos constantemente. Aunque ese cuidado sigue siendo necesario, no es el determinante para detonar una infección. Los estudios más recientes señalan que el principal culpable de la mayoría de contagios son las interacciones persona a persona.

Erin Bromage, profesor de biología de la Universidad de Massachussetts Darmouth, escribió un blog titulado The risks -know them- avoid them, que hoy es viral en el que dice que aunque es bueno usar el gel antibacterial y limpiar las superficies con frecuencia, el mayor riesgo se resume en dos situaciones: “Las charlas que la gente sostiene con otros a corta distancia, y tener a muchas personas encerradas en un mismo sitio por tiempo prolongado”. Esto es así porque cada vez hay más evidencia de que el virus está en el aire.

La ciencia del contagio