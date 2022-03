Fuente de la eterna juventud: así se puede hacer un elixir con ajo y linaza

Para nadie es un secreto que con el pasar de los años la apariencia de la cara y el cuello normalmente cambia y la pérdida del tono muscular y el adelgazamiento de la piel dan una apariencia flácida o caída, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Por tal razón, las personas recurren a productos cosméticos o técnicas quirúrgicas para reducir las arrugas que en ocasiones suelen ser costosas y en algunos casos traen consecuencias adversas, pero el portal Salud 180 reveló el elixir de la juventud con linaza y ajo y para prepararlo se necesitan: 100 ml de aceite de linaza puro, una cabeza de ajo, dos limones y 50 gr de miel de abeja.

En seguida, se debe pelar el ajo y un limón. Después, se agregan todos los ingredientes a la licuadora y se procesan hasta conseguir una mezcla homogénea. Posteriormente, se debe verter en un recipiente de vidrio y se refrigera para finalmente consumir una cucharada 30 minutos antes de cada comida (desayuno, almuerzo y cena).

No obstante, hay que señalar que hasta cierto punto las arrugas no se pueden evitar y la exposición al sol y el consumo de tabaco probablemente las hacen desarrollar más rápidamente. Por ello, para retrasar la aparición existen otros consejos como, por ejemplo, proteger la piel del sol y limitar el tiempo de exposición a los rayos solares, especialmente al mediodía, y usar siempre ropa protectora, como sombreros de ala ancha, camisas de manga larga y gafas de sol. Además, se debe elegir un producto para el cuidado de la piel con un factor de protección solar (SPF), pues la American Academy of Dermatology (Academia Estadounidense de Dermatología) recomienda usar un protector solar de amplio espectro con SPF de 30 o más.

Asimismo, existen otros consejos para cuidar la piel, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación:

1. Humectar la piel: la piel seca arruga las células turgentes de la piel, lo que puede provocar líneas delgadas y arrugas prematuras. La hidratación atrapa el agua en la piel, lo que ayuda a enmascarar las pequeñas líneas y pliegues.

2. Utilizar productos adecuados: hay que saber cuál es el tipo de piel de cada persona.

3. Realizar limpieza facial: es necesaria para el cuidado de la piel, ya que con esto se eliminan impurezas del rostro y este proceso se debe realizar en las mañanas y en las noches.

4. Tener constancia: la única forma de ver resultados es siendo constantes.

5. No fumar: aunque se haya fumado durante años o se fume mucho, dejarlo puede mejorar el tono y la textura de la piel, así como prevenir las arrugas y manchas.

Otra recomendación de los expertos para prevenir y reducir las arrugas es aumentar la producción de colágeno, pues esta es una de las sustancias más importantes para el cuerpo, ya que se trata de una proteína estructural que permanece en el cuerpo humano en grandes cantidades debido a que contribuye al buen funcionamiento de huesos, dientes, músculos, piel, articulaciones y algunos tejidos conectivos.

Entre los alimentos que más se recomiendan para mejorar la producción del colágeno son: el pescado, los huevos, las verduras, la carnes rojas y los frutos secos, al igual que otros que contengan omega 3.

Otros alimentos recomendados son pollo, cítricos (pomelos/toronjas), bayas (frambuesas, arándanos y moras), frutas tropicales (mango, kiwi, piña y guayaba), ajo, hojas verdes (espinaca, col rizada, acelgas, brócoli y demás verduras de ensalada) y tomates.

De todos modos, hay otros alimentos que no contribuyen a mantener un buen nivel de colágeno, como el exceso de azúcar y los carbohidratos refinados, que pueden causar inflamación en el organismo y deteriorar el colágeno en el cuerpo, lo que también se ve reflejado en un deterioro en el estado de la piel, los huesos y los músculos.