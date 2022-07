Gases: estas son las frutas que más los provocan y que se deben evitar

Los gases son el aire en el intestino que sale a través del recto. Cuando el aire sale a través del tubo digestivo es llamado eructo. También son denominados como flatulencia. Según explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los gases se forman mientras el cuerpo digiere los alimentos.

Existen algunos factores que pueden causar gases. Estos incluyen:

Antibióticos.

Síndrome del intestino irritable.

Incapacidad para absorber nutrientes en forma apropiada (malabsorción).

Incapacidad para digerir nutrientes en forma apropiada (mala digestión).

Tragar aire al comer.

Masticar goma de mascar.

Fumar.

Consumir bebidas carbonatadas.

Comer alimentos como la fibra.

Comer alimentos que el cuerpo no tolera.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, señalan que también existen algunos trastornos médicos que pueden provocar inflamación abdominal y gases. Estas incluyen enfermedad intestinal crónica, diverticulitis, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. El crecimiento o cambio de bacterias en el intestino delgado también puede causar exceso de gas, diarrea y pérdida de peso.

¿Qué alimentos se deben evitar?

En primer lugar, es importante observar y prestar atención a los alimentos que pueden causar indigestión o que el organismo rechace (intolerancia).

El portal especializado Salud 180 destaca algunas de las frutas que pueden provocar gases:

Manzana.

Pera.

Uva.

Mango.

Piña.

¿Cuándo consultar a un médico?

Es importante prestar atención a los síntomas que se presenten en caso de tener dolor a causa de los gases. Se debe consultar a un médico en caso de presentar los siguientes signos:

Heces con sangre.

Cambios en la consistencia de las heces.

Cambios en la frecuencia de las deposiciones.

Pérdida de peso.

Estreñimiento o diarrea.

Náuseas o vómitos recurrentes o persistentes.

Dolor abdominal prolongado.

Dolor en el pecho.

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican: “Podrías ingerir exceso de aire si comes o bebes demasiado rápido, hablas mientras comes, masticas chicle, chupas caramelos duros, bebes bebidas con gas o fumas. Algunas personas tragan aire como un tic nervioso, incluso cuando no están comiendo o bebiendo”.

Síndrome del Intestino irritable

Colon irritable

El síndrome de intestino irritable o también denominado ‘colon irritable’ es conocido por sus síntomas como dolor en el abdomen, diarrea o estreñimiento. Sin embargo, también existen otros como: hinchazón, cólico, gases, moco de color blanco en las heces fecales y sensación de que no se ha terminado de defecar. Según indica el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH, por sus siglas en inglés), los síntomas suelen presentarse con mayor frecuencia en las mujeres, durante la menstruación.

Aunque este síndrome es doloroso, no tiene afectaciones graves para el tracto digestivo. Las causas que lo desarrollan no son muy claras. “Se puede presentar después de una infección intestinal bacteriana o por parásitos (yardiasis). Esto se denomina SII posinfeccioso. Igualmente, puede haber otros desencadenantes, incluso el estrés”, reseña Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Aunque las razones por las cuales se desarrolla el síndrome del colon irritable no son claras, en algunos casos, puede desencadenarse después de haber tenido una gastroenteritis, sufrir de ansiedad o estrés o tener intolerancias alimentarias, explica la Fundación Española del Aparato Digestivo.

Los síntomas del intestino irritable pueden aparecer y desaparecer a cualquier edad. Aunque no es específico en el desarrollo de la vida, suele comenzar en la etapa de la adolescencia y en los principios de la adultez. Después de los 50 años disminuyen las probabilidades de que ocurra. Respecto al sexo, es más común que se presente en las mujeres que en los hombres.