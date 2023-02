Glucosa alta: seis ingredientes que ayudan a controlarla

La glucosa hace referencia a una sustancia normal en la sangre que proviene de los alimentos que se consumen y son la fuente principal de energía del cuerpo. Cuando los niveles de azúcar se elevan puede ser un signo de diabetes u otros trastornos, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Como tal, la glucosa o azúcar alto en la sangre se presenta cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. La insulina es una hormona que lleva la glucosa hasta las células para que estas la conviertan en energía, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Normalmente, esta afección se presenta con mayor frecuencia en las personas que padecen de diabetes y se da si no consumen los alimentos apropiados o no toman los medicamentos correctamente. Del mismo modo, las personas con desbalances hormonales o enfermedades graves también son propensas a padecer esta afección.

Síntomas de altos niveles de glucosa en sangre

Estar muy sediento o tener la boca seca

Tener visión borrosa

Tener la piel seca

Ante un caso de diabetes, es importante seguir todas las recomendaciones del especialista en salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sentirse débil o cansado

Necesidad de orinar mucho, o necesitar levantarse más seguido de lo usual en la noche para orinar

Ante estos síntomas es importante acudir al médico para diagnosticar la causa y el tratamiento a seguir, que normalmente indica una alimentación saludable junto con una práctica regular de ejercicio físico. En cuanto a la alimentación, es importante consumir ciertos cereales integrales ricos en fibra para retrasar la absorción de glucosa en sangre y así disminuir los picos peligrosos de azúcar.

De hecho, el portal web La Vía Lúcida lista seis cereales integrales que ayudan a controlar este problema de salud desde casa:

Cebada

Al ser un alimento rico en beta-glucano ayuda a controlar el azúcar en la sangre y permite reducir el colesterol malo. Asimismo, la combinación única de fibra, minerales y vitaminas de este superalimento, ayuda a prevenir también ciertas enfermedades serias que se desencadenan por los altos niveles de glucosa en sangre.

La cebada es un alimento muy recomendado para las personas con altos niveles de glucosa - Foto: Getty Images

Salvado de avena

Además de ser un alimento rico en fibra soluble, también es rico en magnesio y proteína. Dichos compuestos juegan un papel esencial en el control de la glucosa en sangre. Por otra parte, la saponina del salvado de avena ayuda al páncreas a regular la producción de insulina. De hecho, hay estudios que han demostrado que los diabéticos tipo 2 que consumían salvado de avena, tuvieron un incremento menor de azúcar en sangre que las personas que comían arroz o pan blanco.

Amarato

Este es un pseudo cereal altamente nutritivo que contiene proteína superior en comparación con otros cereales. El amarato es una excelente opción cuando se trata de opciones sin gluten y además es rico en antioxidantes.

El salvado de avena es ideal para controlar este problema de salud. - Foto: Getty Images

Raji o mijo africano

Este alimento es muy nutritivo, pues ayuda a reducir el colesterol malo y es muy amigable con las ´personas que padecen diabetes. Cabe recordar que este alimento es muy funcional también para el destete de los niños pequeños.

Bajra o mijo de perla

Es un cereal con un índice glucémico muy bajo y es rico en fibra, lo cual lo hacen ideal parar reducir los síntomas de estreñimiento y también para bajar de peso. Gracias a su alto contenido en hierro favorece la salud de las personas que tienen niveles altos de glucosa en sangre.

Jowar sorgo o maicillo

Es un alimento rico en vitamina K1 que juega un papel crucial en la coagulación de la sangre y el crecimiento óseo. Sus compuestos fenólicos bioactivos ayudan a reducir el colesterol malo y los complejos de almidón son altamente resistentes para mantener a raya los niveles de glucosa en sangre.