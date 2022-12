Hierbas que pueden causar daños renales

Cuando se habla de daños en los riñones se piensa en insuficiencia renal, que es el resultado de complicaciones sobre la salud que impiden que estos órganos cumplan con sus funciones como regular la presión arterial, fortalecer los huesos y producir glóbulos rojos, explica la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).

Cabe mencionar que según la Institución, los riñones son órganos que se encuentran debajo de las costillas, y son importantes para el cuerpo, ya que ayudan a eliminar los desechos, entre ellos, la orina que pasa por los uréteres para llegar a la vejiga.

Enfermedades que pueden provocar insuficiencia renal

Afecciones cardiacas: según la entidad para que se presente una enfermedad renal y una cardiaca, usualmente de debe al desarrollo de diabetes y presión arterial alta, es decir, que si un paciente tiene un diagnóstico de azúcar alta en la sangre y de aumento de su tensión, puede sufrir daños en sus riñones.

Presiona arterial alta: la Clínica Mayo señala que se debe a la “fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias”, y cuando esto ocurre, los riñones se ven afectados y no cumplen con su función.

Anemia: la característica principal de la anemia es producir cansancio y debilidad, debido a que hay insuficiencia de glóbulos rojos, mismos que transportan el oxígeno al cuerpo. Y órganos como el corazón y el cerebro pueden verse afectados.

Los riñones participan en la producción de glóbulos rojos, porque ellos son los que ayudan en la formación de la hormona eritropoyetina, pero cuando estos se dañan los riesgos del desarrollo de anemia incrementan.

Foto referencia sobre riñones. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es importante mencionar que las anteriores enfermedades no son las únicas que pueden causar daños en los riñones, ya que los hábitos alimenticios pueden ser causantes de ello, incluso el consumo de algunas hierbas.

Hierbas que provocan daños renales

La revista Galenus de Puerto Rico, en un artículo titulado “Fármacos, Hierbas y otros productos que causan daño renal” junto al profesor de Medicina, José Cangiano, revela una lista de los alimentos y productos que inciden en el daño renal como:

Alcohol: cuando el consumo de estas bebidas no es moderado, se permite el incremento de factores de riesgo no solo para los riñones sino para el hígado provocando afecciones en ellos.

Antibióticos: aunque estos medicamentos se usan para aliviar infecciones, un mal uso puede ser contraproducente. El medio citado, asegura que los aminoglucósidos, están relacionados con daños renales.

Hierbas: es entonces que las siguientes plantas son mencionadas como factores de riesgo para los riñones como el agracejo y la mora. Sin embargo, existen otras como la Artemisia absinthium (ajenjo) o el Azafrán Sasafrás.

A la artemisia absinthium, también se le conoce como ajenjo chino y es una planta que se origina de los continentes de Asia, Europa y el norte de África. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Galenus dice que los anteriores alimentos pueden causar apoplejía, cálculos renales e incluso la muerte.

Cálculos renales

De acuerdo con la Clínica Mayo, los cálculos renales “son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones”, explica en su portal web. Afectan las vías urinarias y es allí donde se forman: “la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan.”

La entidad explica que los cálculos en los riñones son dolorosos, pero al ser detectados oportunamente no causan ningún daño; sin embargo, para su eliminación se requiere un tratamiento y el consumo de suficiente agua.

Apoplejía

Consiste en “un sangrado dentro de un órgano o pérdida de la circulación hacia un órgano, como la apoplejía suprarrenal, que es el sangrado de las glándulas suprarrenales”, argumenta la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, que también explica que el accidente cerebrovascular y las hemorragias subaracnoideas, se les denomina apoplejía.