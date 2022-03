Hojas de laurel: ¿cómo usar la planta para complementar tratamiento de la diabetes?

La diabetes es una de las enfermedades crónicas que significa una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores. Si no se realiza un tratamiento a tiempo y se hacen cambios en el estilo de vida, aumenta el riesgo de complicaciones en la salud.

Los profesionales médicos recetan para esta enfermedad medicamentos, según el tipo de diabetes que se tenga. Para la diabetes tipo 1, el paciente debe inyectarse insulina, debido a que su organismo no produce esta hormona. Asimismo, puede usar una bomba de insulina, la cual administra dosis durante el día, explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Si se tiene diabetes tipo 2, la persona debe tener una alimentación saludable y realizar actividad física. En algunos casos, el médico puede recetar medicamentos. “Estos pueden incluir tabletas o medicinas que se inyectan debajo de la piel, como la insulina. Con el tiempo, es posible que necesite más de una medicina para controlar la glucosa en la sangre. Incluso si no usa insulina, puede necesitarla en ocasiones especiales, como durante el embarazo o si está hospitalizado”, indican los NIH.

Para las mujeres que tienen diabetes gestacional el primer paso es controlar la glucosa a través de una dieta balanceada y haciendo ejercicio. Dependiendo el caso, el médico puede recetar medicamentos para regular el azúcar.

Además del tratamiento médico, existen alternativas caseras que pueden funcionar como un complemento para combatir la diabetes. Mejor con Salud destaca las propiedades de las hojas de laurel para este propósito.

Según un estudio publicado en la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, la investigación “demuestra los efectos beneficiosos de niveles bajos (1 a 3 g por día) de hojas de laurel sobre la glucosa, el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos en sujetos con diabetes tipo 2. No está claro si incluso menos de 1 g de hojas de laurel por día también sería beneficioso. No hubo respuesta a la dosis entre 1 y 3 g diarios de hojas de laurel ya que las respuestas en los tres niveles fueron similares. El mantenimiento de niveles más bajos de glucosa y lípidos en suero, incluso cuando los individuos no consumieron hojas de laurel durante 10 días, denota efectos sostenidos de las hojas de laurel, lo que indica que no sería necesario consumir hojas de laurel todos los días. Los datos también se ven reforzados por la observación de que no hubo cambios significativos en el grupo de placebo”.

Para aprovechar sus beneficios, Mejor con Salud explica cómo preparar un remedio casero para complementar el tratamiento de la diabetes. Antes de tomar esta bebida, se debe consultar a un médico.

Ingredientes

4 tazas de agua (1 litro)

1 cucharada de hojas frescas de laurel (15 g)

Preparación

Poner a hervir el agua.

Cuando llegue a su punto de ebullición, agregar las hojas de laurel.

Dejarlas en el fogón por cinco minutos.

Luego, dejar reposar diez minutos.

Colar.

Consumir. No se deben tomar más de dos tazas al día.

Tipos de diabetes