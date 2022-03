Hora ideal para dormir y evitar subir de peso rápidamente

El sueño es esencial para gozar de una salud óptima y lo que recomiendan los expertos es dormir entre siete y ocho horas por la noche. Además, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad para concentrarnos en las tareas cotidianas.

La doctora Stacy M. Peterson and Brooke L. Werneburg le explicó a Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, que la falta de sueño influye en lo que se come y cuánto se come, dado que las hormonas se regulan durante el sueño, por lo que al faltar horas de este, las hormonas del hambre se descontrolan y eso aumenta la sensación de hambre, disminuyendo la saciedad.

Por tal razón, el no dormir suficiente podría provocar un incremento de peso, y para evitar que lo anterior suceda, la Universidad de Harvard reveló un artículo que señala que para evitar subir de peso rápidamente una persona debe dormirse entre las 8 p. m. y 10 p. m.

Por su parte, Mayo Clinic enumeró algunos consejos para dormir mejor, por ejemplo:

Respetar los horarios de sueño. Ser consistente del horario de acostarse y de levantarse todos los días, incluso los fines de semana.

Mantenerse activo. La actividad habitual ayuda a promover las buenas noches de sueño. La actividad habitual ayuda a promover las buenas noches de sueño. Establecer un horario para hacer ejercicios por lo menos algunas horas antes de acostarte y evitar las actividades estimulantes antes de la hora de dormir.

Hacer un control de los medicamentos que se toma. Si la persona toma medicamentos con regularidad, consultar con el médico para saber si estos contribuyen al insomnio. Además, revisar las etiquetas de los productos de venta libre para saber si contienen cafeína u otros estimulantes, como pseudoefedrina.

Evitar o limitar las siestas. Las siestas pueden hacer que sea más difícil conciliar el sueño por la noche. Si resulta imposible evitarlas, intentar que no duren más de 30 minutos y no tomar una siesta después de las 3 p. m.

Evitar o limitar la cafeína y el alcohol, y no consumir nicotina. Todas estas sustancias pueden hacer que sea más difícil conciliar el sueño, sus efectos pueden durar varias horas.

No tolerar el dolor. Si una afección dolorosa perturba, se debe hablar con el médico sobre las opciones de analgésicos que tengan la eficacia suficiente para mantener el dolor bajo control mientras se duerme.

Evitar las comidas abundantes y las bebidas antes de acostarse. Un tentempié liviano es suficiente y puede ayudar a evitar la acidez estomacal. Beber menos líquido antes de acostarse para no orinar con tanta frecuencia.

De otro lado, el diario español Mundo Deportivo reveló, en su sección de salud, que existen varias infusiones para dormir en la noche, como la de valeriana, ya que es una planta cuya raíz contiene aceites esenciales con efectos sedantes y relajantes, que ayudan a reducir el nerviosismo y la agitación, además de ayudar a conciliar el sueño y lograr que este sea más reparador.

La segunda infusión es de manzanilla, pues a esta planta originaria de Europa se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y sedantes, entre otras, que ayudan a conciliar el sueño y a aliviar algunas molestias del cuerpo.

La tercera recomendación es la infusión de toronjil, porque es rica en compuestos fenólicos y flavonoides con propiedades calmantes, sedantes, relajantes, antiespasmódicas, analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes.

La siguiente sugerencia del diario es la infusión de tila, dado que se le atribuyen propiedades relajantes, lo cual es ideal para dormir.

Asimismo, indicó que un té de amapola de California es bueno para dormir en la noche, porque induce a la relajación y mejora el descanso. Además, ayuda a calmar el nerviosismo.

Sobre la misma línea, señaló que la infusión de lavanda también es buena para conciliar el sueño, pues lo aconsejable es preparar un té con sus flores y consumirlo antes de ir a dormir, esto ayudará al cuerpo a relajarse y será más fácil conciliar el sueño.