Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 20 al 22 de mayo

Con el inicio de una nueva semana, los astrólogos realizan nuevas predicciones para los diferentes signos del zodiaco. En ese sentido, Mhoni Vidente comparte su lectura para conocer lo que el universo tiene planeado desde el 20 al 22 de mayo.

Aries:

Los nacidos bajo el signo se reconciliarán con su pareja, tendrán días para salir de fiesta y pasar momentos agradables. Podrán conocer nuevas propuestas en el ámbito laboral. Además, tendrán que cuidarse del estómago e intestinos, tratando de llevar una dieta saludable.

Tauro:

Serán días de analizar los cambios positivos que necesitan en su vida laboral. Vidente señala que deberán ser más pacientes y tranquilos, pues el trabajo puede traer problemas de estrés. Además, señala que para quienes están estudiando, vendrán días de exámenes finales, por lo que deberán ser aplicados en sus materias. Por otro lado, señala que llegará un amor fugaz a sus vidas.

Géminis:

La experta recomienda no dejar para después las tareas pendientes, administrar bien el tiempo y resolver los pendientes resultará ser beneficioso. Por otro lado, realizar pagos atrasados es algo necesario. Debido a que los cumpleaños están cerca, los géminis podrán divertirse y pasar tiempo en familia.

Cáncer:

Durante la jornada del viernes, los nacidos en cáncer podrán sentirse algo resentidos consigo mismo, sin embargo, no todo es su culpa. Vidente señala que este fin de semana será para levantar el ánimo y pasarla bien. La experta también recomienda no publicar tantas cosas personales en las redes sociales.

Leo:

Los leo tendrán un fin de semana de mucha diversión, tendrán una energía positiva muy fuerte y eso hará que aparezcan propuestas inesperadas. También recibirán invitaciones para salir al campo, un espacio necesario después de varias jornadas de trabajo interminables.

Virgo:

El final de la jornada del viernes agotará a los virgo porque tendrán muchas presiones por parte de sus jefes. No obstante, es preciso que se mantengan al margen de cualquier situación. Por otro lado, Vidente señala que a los virgo llegará un amor del pasado, no obstante, señala que es necesario establecer la diferencia entre interés y amor.

Virgo Zodiac Sign. Abstract night sky background - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra:

Los nacidos bajo este signo tendrán buena energía a su alrededor, el viernes concretarán algo personal que habían estado persiguiendo. Por otro lado, tendrán un evento importante durante el fin de semana en el que brillarán de manera especial. En el amor, la experta recomienda no meterse en relaciones ajenas.

Escorpión:

Los escorpiones deben cuidar sus emociones, especialmente las que están relacionadas con los nervios. Por ello, Vidente señala la importancia de mantenerse tranquilo y cumplir con lo requerido en el trabajo, pero sin esforzarse más de la cuenta.

También señala que los nacidos bajo el signo necesitan empezar a perdonar a quienes los han lastimado, especialmente si se trata de alguien que es parte de la familia.

Sagitario:

Será un fin de semana de mucha convivencia con sus seres queridos, de organizar una fiesta y celebrar el cumpleaños o las buenas noticias de algún familiar. Serán días de buena actitud y de festejo, por lo que la experta recomienda también moderar el consumo de alcohol y de comida, pues pueden enfermarse de no hacerlo.

Capricornio:

Serán tres días de conocer a las personas más compatibles con el signo, Vidente dice que vivirán un fin de semana inolvidable siempre y cuando estén dispuestos a salir y poner lo mejor de sí mismos. También recomienda no sobre pensar las cosas ni llenarse de ideas que no son. Además, la experta asegura que el amor llegará a la vida de estas personas, por lo que no deben estresarse mucho.

Acuario:

Este fin de semana, los nacidos bajo el signo deben aprovechar para poner en orden algunos documentos. Además, de renovar energías e iniciar una dieta funcional y saludables. Podrán emprender un viaje que los hará sentirse mejor. Por otro lado, Vidente asegura que algunos extrañan a un amor que está lejos, por lo que recomienda hablarle a esa persona para acortar la distancia.

Piscis:

Los piscis se encontrarán nostálgicos al recordar a una persona que ya no está con ellos, no obstante, Vidente recuerda que todos los tiempos son perfectos, por lo que vendrá alguien que cambie el panorama. Por otro lado, señala que recibirán una nueva oferta de trabajo en otra ciudad. También recomienda no hablar mucho de su vida personal con otras personas que no sean de confianza, podrían ser traicionados.