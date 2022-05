Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 6 al 8 de mayo

Desde este viernes 6 de mayo empieza el fin de semana hasta el domingo 8 y, por ello, el horóscopo de una de las astrólogas más famosa de Latinoamérica, como lo es Mhoni Vidente, da a conocer las predicciones en el amor, trabajo, dinero y salud para cada signo del Zodiaco.

Astrología y horóscopo. La mano de la adivina sostiene las brillantes piedras zodiacales en la palma de su mano sobre el libro abierto. El concepto de adivinación y magia. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries

Será un fin de semana en el que la alegría y las buenas noticias llegarán. Según la astróloga cubana, los nacidos en Aries podrán compartir con amigos, ir de paseo o disfrutar de una cena. Además, es necesario que se realice un chequeo hormonal y evite un amor tóxico que volverá, si desea bajar de peso las pastillas no es la mejor opción.

Tauro

El amor está tambaleando porque las discusiones en torno a la economía de pareja parecen que suelen incrementar. Tauro debe aprender a olvidar y dejar a un lado el daño que le han causado en todos los aspectos, pues el estrés podría causarle dolores de cadera. Así mismo, se le recomienda tener mucho cuidado con los chismes de amigos y familiares.

Géminis

Puede que tenga un viaje rápido, pero debe tener cuidado porque si sigue en la tónica de estar alejado del amor, su actual pareja dirá adiós. Por otro lado, podrá solventar una deuda con un dinero extra que llegará y debe cuidarse del estómago y la digestión.

Cáncer

Mhoni vidente dice que debería terminar con todos los vínculos tóxicos que le rodean, en especial con las amistades poco beneficiosas. Durante el fin de semana Cáncer encontrará un amor fugaz y debe ser consciente del nivel de gastos y deudas que tiene. En adición, los astros indican que es el momento de alejar las malas energías a como dé lugar.

Leo

El horóscopo establece para los leones del zodiaco que durante estos días estará con buena actitud y tiene pensado realizar ejercicio. Además, si tiene una pareja debe controlar los celos. En cuanto a la vida social, Mhoni vidente comparte que irá a una fiesta donde se encontrará con viejos amigos y tramitará un permiso de migración o residencia.

Virgo

Será un fin de semana en el que debe cuidar a quién contarle sus planes, ya que la envidia estará rondando por el entorno familiar y amistoso. Para encontrar la felicidad, debe tratar de estar con la familia y considerar cambiar el look. En cuanto a la adquisición material, es el momento de comprar o cambiar de carro.

Libra

Los librianos se encuentran en un momento de crecimiento económico y laboral. En ese sentido, durante los últimos días de la primera semana de mayo sentirán que tienen suerte por tener dinero. Sin embargo, por el lado de la pareja, podría terminar con esa persona que ama debido a unos celos incontrolables.

Escorpio

Debe empezar a aprovechar el tiempo para adquirir más experiencia laboral. Mhoni vidente dice que es ahora o nunca el momento en el que, por más difícil que sea, podría considerar apartarse del amor y terminar una relación de años. A los nacidos bajo este signo les aconsejan seguir con la dieta y el ejercicio.

Sagitario

Si lo que busca es ganar dinero, este fin de semana lo obtendrá siempre y cuando lo mantenga claro en la mente. Conjuntamente, la lectura del horóscopo relata que no es necesario sentir nervios por una situación que no tiene control y hay que aprender a soltar los problemas que no le convienen, principalmente aquellos en los que no está involucrado.

Capricornio

Empieza el fin de semana con muchas juntas de trabajo y una crisis amorosa, pero eso puede transformarse en un símbolo de fuerza y tenacidad para volver a comenzar con toda la energía y actitud. A las personas con este signo, se les recomienda cuidar la garganta, hacer ejercicio y dejar de fumar cigarrillo.

Acuario

Estará compartiendo con las personas más allegadas, por lo que sentirá un sinfín de emociones encontradas. Si bien es cierto que Acuario es impulsivo en el amor, es importante mencionar que esta característica debe controlarse, pues es el principal causante de las rupturas que ha tenido. Por otro lado, le ofrecerán un curso de ventas o relaciones públicas.

Piscis

Los peces del zodiaco estarán rodeados de buenas energías para crecer. En el aspecto amoroso, se siente confundido con dos personas, pero debe no estresarse y esperar que los sentimientos le indiquen quién es la correcta. De acuerdo con la astróloga cubana, saldrá de viaje para visitar a la familia.