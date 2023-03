Horóscopo de Mhoni Vidente: predicciones para este lunes 13 de marzo

Cada semana, la astróloga cubana Mhoni Vidente realiza la lectura del horóscopo, el cual está compuesto por 12 signos zodiacales. En ese sentido, la pitonisa depara lo que sucederá durante este lunes, 13 de marzo, en asuntos que tendrán que ver con el amor, el dinero, la salud o el trabajo, según los movimientos de los astros.

Aries

Las energías estarán en el mejor punto para Aries, por lo que comenzará la semana sin estrés y con la libertad de poder hacer lo que desea. En la misma línea, el horóscopo indica que deberá cuidar el estado de salud, ya que será ideal que lo mantenga en las prioridades, puntualmente el manejo de los nervios por situaciones que se presentarán con el correr de los días.

Tauro

Iniciará una semana llena de la mejor actitud, de modo que Tauro se alejará de todas las personas que truncarán su perspectiva de la buena energía. Asimismo, la pitonisa dice que adoptará más confianza en sí mismo, para ser reconocido en diferentes momentos, principalmente en asuntos de trabajo.

Géminis

Las personas nacidas bajo este zodiaco seguirán alimentándose de forma saludable, así que los ánimos permanecerán en la cúspide. De igual manera, el horóscopo consigna que trabajará en el amor propio y no dejará que nadie le haga daño. En adición, deberá enfocarse en una meta a la vez para poder surgir laboral y académicamente.

El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Trabajará por conseguir un equilibrio entre la familia y el trabajo, ya que la pitonisa le recuerda que no hay que perder el rumbo de la vida. Sin embargo, Cáncer tendrá que no adelantarse a las situaciones y, además, desarrollará el optimismo para lograr cada uno de los objetivos que permanecerán intactos.

Leo

Será importante que Leo reflexione en relación con su vida y aquellas amistades que no le permitirán mejorar en su día a día. De acuerdo con Mhoni Vidente, no deberá acudir a los excesos. En ese sentido, este signo se dará cuenta de las características de cada persona que lo rodean para quedarse únicamente con aquellas que lo beneficiarán y le aportarán buenas energías.

Virgo

La salud será una prioridad para que Virgo no experimente complicaciones que, posiblemente, luego serán irremediables. Los astros indican que durante estos días primará el cuidado personal y el bienestar propio. En el amor, habrá una mejoría con la que si la persona se encuentra soltera, conocerá a un ser especial.

Existen personas quienes se interesan por aprender sobre la lectura de los astros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra

Pese a que Libra estará bajo de nota, la pitonisa dice que todo tendrá una nueva salida y será más positiva. En ese orden de ideas, este signo obtendrá un crecimiento económico y material, fruto del esfuerzo del pasado, mientras que los astros se alinearán para hacer posible cada sueño.

Escorpio

Este signo deberá expresar sus sentimientos a aquella persona que ama, ya que, de lo contrario, seguirá recibiendo menos de lo que merece. La cubana depara que Escorpio sentirá un desapego y se afectará hasta el punto en el que tendrá conflictos con seres importantes en su vida, por lo que lo mejor es evitar discusiones. Por otro lado, llegará una buena suma de dinero.

Sagitario

Necesitará controlar los impulsos que lo caracterizan, puesto que, de no ser así, experimentará situaciones que se saldrán de control. Sagitario tendrá que tomarse un tiempo para analizar una propuesta de trabajo y, con ello, decidirá su futuro a mediano plazo.

El horóscopo está compuesto por 12 signos zodiacales. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Durante este lunes, 13 de marzo, Capricornio será vinculado a chismes o habladurías de las cuales saldrá librado. De acuerdo con el horóscopo de la astróloga cubana, habrá momentos en los que el amor no le dará las respuestas que necesitará, aunque eso no quiere decir que el gusto no permanecerá activo.

Acuario

Se presentarán oportunidades de trabajo, las cuales podrán suplir las expectativas de Acuario. Sin embargo, en temas relacionados con el amor, se acercará una persona del pasado y, por ello, este signo tendrá que tomar una decisión al respecto; el consejo de los astros es que será necesario cerrar ciclos y enfocarse en el ahora.

Piscis

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis, notarán que en el trabajo no siembre habrá que desarrollar los mismos vínculos con los mismos compañeros, pues hay quienes no son para nada saludables. Por otra parte, este signo le prestará mayor atención a la salud, puntualmente a las señales que se manifestarán en el organismo.