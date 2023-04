Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 6 de abril

El horóscopo ha sido tradicionalmente una herramienta para que las personas creyentes de la astrología se anticipen a su destino e intenten tomar las decisiones más acertadas en función de lo que les dicen las cartas.

Una de las pitonisas con mayor reconocimiento en la región es Mhoni Vidente, quien diariamente comparte sus predicciones.

Para este jueves 6 de abril, la cubana expuso lo que los astros preparan para los doce signos zodiacales. A continuación, sus predicciones:

Aries

Mhoni Vidente les dice a los nacidos bajo este signo que podrían sentirse un poco abrumados por las cargas laborales. Igualmente, indica que un allegado se les acercará a pedir dinero prestado, que si bien está en sus posibilidades, les aconseja ceder a esta petición. También les aconseja tener cuidados con dolores de cabeza o pecho.

Tauro

La pitonisa les vaticina a los tauro que recibirán un dinero extra. Asimismo, que la envidia los rodea, por lo que les aconseja protegerse usando mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de color claro para atraer energía positiva. Les recomienda tomar clases de natación o ciclismo para que les ayuden a liberar el estrés.

Géminis

De acuerdo con la vidente, los géminis entran en su mejor época del año; incluso, es probable que les ofrezcan un mejor puesto laboral.

Lo más importante para este signo es seguir igual de humilde y no llenarse de soberbia para que los que lo rodean lo vean de la mejor manera.

Cáncer

La astróloga cubana dice que habrá algunas tensiones en cuestiones personales, así que deben tener cuidado con problemas con la pareja y tratar de ya no ser tan celosos en su vida sentimental. Tendrán un dinero extra por cuestiones de venta de una propiedad familia.

En cuanto a la salud, aconseja que sigan con la dieta. Les recuerda que su punto débil es el intestino o estómago.

Leo

Los astros propician éxitos en el ámbito laboral, así que deben tratar de hablar con sus superiores para que los reconozcan y les den un aumento de sueldo. Ya no deben ser tan rencorosos con sus amigos o familiares, deben aprender a olvidar y no darle importancia a asuntos que no la tienen.

Para los leo que están solteros vendrá un amor del signo de Piscis o Aries. Traten de no confiar mucho en sus compañeros de trabajo.

Virgo

Deben poner más energía positiva a sus ideas y proyectos para su futuro. Será un día de alegría y muchas sorpresas agradables. La vidente indica que es momento de limpiar por completo sus almas de rencores y dejar atrás el pasado. Asimismo, es el momento de terminar de hacer unos pagos y ponerse al corriente con sus gastos.

Lo invitan a una reunión muy importante donde va a conocer personas que lo van a ayudar en su desarrollo profesional. Recibe un dinero extra.

Libra

Buena suerte para hacer cambios positivos en su vida. Deben tratar de quitarse de encima malas amistades que solo lo quieren por interés económico. Deben poner orden y más carácter en su vida personal. Les recomienda no pelear con sus parejas y recordar que su signo siempre dramatiza todas las situaciones.

No deben descuidar la dieta y el ejercicio, eso les va a ayudar a mantenerse de lo mejor. Tendrán gran creación artística, así que traten de tomar un curso de pintura o música.

Escorpión

Mhoni les aconseja poner en orden todas sus situaciones de trabajo y vida personal. Las envidias les hacen tener tropiezos en su día a día, por eso les recomienda que carguen una moneda de plata en la cartera para quitar todo ese mal de ojo.

Sagitario

Por fin le ofrecen un contrato nuevo que le va a dejar más satisfacciones, pero debe recordar siempre ser discreto con sus planes para que no se llene de energía negativa. Tendrá un examen para medir su desempeño en el trabajo o en la escuela, así que debe estudiar mucho.

Capricornio

Su signo es tierra y eso los hace siempre estar en constante crecimiento mental. Ya no deben agobiarse por problemas de pareja, tratar de llegar a un acuerdo para mejorar la relación y, si no se puede, es mejor darse un tiempo.

Acuario

Habrá revisión en su trabajo por parte de sus jefes, así que debe tener todo en orden. Deben cuidarse de problemas de dolor de espalda o cintura. Ya no deben buscar problemas donde no los hay y menos en el trabajo, así que les sugiere tranquilizarse y dejar que todo se dé.

Piscis

Lo mejor que tiene su signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto que tengan en mente. A veces su signo es muy impulsivo y controlador con su pareja, pero deben empezar a controlar todo ese temperamento y aprender que cada quien tiene derecho a su espacio.