Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para este sábado 13 de mayo

Mhoni Vidente señala que los astros se alinean para guiar a cada signo del zodiaco en sus decisiones de hoy, “recuerda que estas repercuten en los aspectos más importantes de la vida, como son la salud, el dinero y el amor”.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Evitar confrontaciones es algo que debes hacer este día, pues de lo contrario podrían surgir algunos con conflictos entre tu pareja y tú, y es que esto se debe a que tu ser amado ha tenido un cambio en su comportamiento, no te apresures, ya que en su momento te dirá de qué se trata. Comenzar un ahorro es de las mejores decisiones que podrás tomar en estos días porque aseguran tu futuro.

Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

Cuando se trata de tomar una decisión relevante, no dejes que el resto de las personas se inmiscuyan en tus asuntos, puesto que al final debes dejar esto en tus propias manos y sobre todo hacerle caso a tu intuición; parte de esto es que tienes miedo de hacerte responsable de esta elección. Mantener los pies sobre la tierra te podrá librarte de las ilusiones de las que muchas veces debes decir adiós.

La astrología no es una ciencia como tal, se trata de una rama del conocimiento que se centra en le estudio de los astros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Mostrarte entusiasta ante ciertas situaciones, te puede ayudar a reconectar con el mundo exterior; el optimismo puede ayudarte a sobrellevar ciertas situaciones en las cuales te has visto un poco frustrado. Recuerda que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino que al contrario muestra un lado tuyo en el que siempre vas a necesitar de los demás, sobre todo cuando se trata de estar en pareja.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu color de la suerte para este día es el rojo, pues esto ayudará a potenciar tu aura y a que tus campos energéticos estén muy fuertes; en los ámbitos de tu vida este color representa la pasión y las ganas de vivir, lo cual puedes transmitir a todo lo que venga este fin de semana. A pesar de que estás abierto a abrirte a nuevas oportunidades, los astros te recomiendan mantenerte en la vieja escuela antes de probar algo nuevo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Atender esas pequeñas molestias que tienes en tu cuerpo te hará gozar de un mejor estado de salud; recuerda que no siempre debes depender de remedios caseros y lo ideal es acudir a una revisión médica para que se te quiten todas esas molestias que has estado presentando en estos días. El amor requiere periodos largos en dónde todo lo que se dé sea recíproco.

Ciertos análisis aseguran que algunos signos del zodíaco son más compatibles que otros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Reconocer todo lo que has logrado hasta este punto de tu vida te hará darte cuenta de que vas por el camino correcto, en el que has conseguido todo lo que te habías propuesto. No te olvides que con el paso del tiempo te llegarán las recompensas a todo lo que has dado y dedicado tu tiempo, esto se aplica a esa constancia que has puesto a la hora de cuidar de tu cuerpo y alimentación.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Ser más responsable con tus finanzas te ayudará a sobrellevar estos días en donde pasarás por un bache en el que deberás ser un poco más estricto sobre los gastos que llevas a cabo. Déjale claro a tu pareja que tienes la necesidad de tener privacidad ayudará mucho a que no se creen conflictos entre ustedes, sobre todo porque la otra parte está sospechando de un tema de infidelidad.

Hay 12 signos zodiacales astrológicos dentro del círculo del horóscopo. - Foto: Getty Images

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tomarte tiempo para pasarlo al lado de tus amistades, te ayudará mucho para despejar ciertas dudas que tenías en lo profesional, y es que los amigos son esas personas que siempre te impulsarán a dar lo mejor de ti cuando se trata de alcanzar el éxito; no te olvides que sus consejos siempre valdrán oro.

Sagitario (23 de noviembre - 22 de diciembre)

Los malos hábitos y la negatividad son cosas de las que debes deshacerte, pues en lugar de sumarle cosas positivas a tu vida, lo único que hacen es restarlas, y además te llenan de cierta energía negativa que te permite avanzar en los demás ámbitos de tu vida. Con tu pareja siempre debes enfrentar ciertos riesgos y situaciones, pues el uno siempre será el apoyo del otro para salir adelante.

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas de Latinoamérica. - Foto: Instagram @mhoni1

Capricornio (21 de diciembre - 19 de enero)

Lo que debes hacer este día para recuperar esa energía y entusiasmo que tanto te caracterizan, es salir a disfrutar de la naturaleza y caminar un poco para aprovechar toda esa energía que despiden los elementos naturales. Tener este tipo de experiencias al aire libre te servirán para tener alegría y sobre todo gozar de un estado de bienestar que te hace muy bien.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

En el ámbito laboral es bueno tener a veces aliados, pues de esta forma puede tener a quien pedirle un consejo cuando tengas problemas en el trabajo; procura cultivar este tipo de relaciones que en el futuro pueden serte muy útiles. Hay veces que el amor no resulta como esperamos y no todo es color de rosa, por lo que sí buscas que tu relación sea duradera, debes poner de tu parte para mantener este vínculo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Ser una persona más empática puede ser una cualidad que te ayude mucho en varios ámbitos de tu vida, sobre todo cuando te rodeas de personas que no tiene cierta consideración hacia tu persona. En el amor procura no ser tan duro contigo mismo y abrirte para expresar tus sentimientos a tu pareja, esto puede darte ventaja para convertirte en una persona llena de mucho amor y cariño.