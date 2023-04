Infusión para mejorar los problemas estomacales y eliminar el mal aliento

el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos explica que “la diarrea es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día”, denominándose aguda o crónica, cuando es o no frecuente. Sus principales causas se asocian con alergias, problemas de digestión y falta de vitamina B9, sin embargo, la institución de salud, menciona que el consumo de algunos medicamentos la pueden ocasionar.