Jengibre, romero y manzanilla para desinflamar el cuerpo; así se pueden consumir

La inflamación es un proceso en el que las células inmunes del cuerpo atacan a las bacterias o los virus invasores, eliminan la destrucción de tejidos e inician el proceso de reparación.

De manera externa, la inflamación puede provocar enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor. Otros factores también pueden provocar inflamación, incluidas las toxinas, el polen e incluso algunos tipos de estrés, precisa el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard.

Las inflamaciones que se presentan en el cuerpo pueden ser de corto o largo plazo. La primera, conocida como aguda puede ser provocada por una infección; mientras la segunda es posible que se padezca durante un largo período debido al desarrollo de diversas afecciones.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, un proceso inflamatorio crónico puede empezar aunque no haya una lesión, y no termina cuando debería terminar. Este padecimiento puede ser causado por infecciones que no desaparecen, por reacciones inmunitarias anormales a los tejidos normales o por estados como la obesidad. Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar daño al ADN y provocar afecciones más graves.

Muchos de los procesos inflamatorios se dan en las articulaciones. - Foto: Freepik

Existen algunos remedios naturales que por sus propiedades antiinflamatorias ayudarían a prevenir o aliviar estos procesos. En la lista de productos se encuentran el jengibre, el romero y la manzanilla.

Jengibre

Se dice que el jengibre es uno de los rizomas más eficaces a la hora de combatir procesos inflamatorios y es usado desde hace siglos en la medicina tradicional china. Se le atribuyen propiedades no solo antiinflamatorias, sino también analgésicas, algo que lo convierte en un remedio favorable no solo para mejorar la condición de la inflamación, sino el dolor.

El principal responsable de su eficacia es el gingerol, el principio activo presente en el jengibre que no solo le dota de su característico sabor, sino también de su capacidad para combatir la inflamación en los tejidos, sobre todo cuando esta va acompañada de dolores musculares o de las articulaciones, precisa el portal de estilo de vida unCOMO.

Si bien es un alimento que se puede agregar a diversas preparaciones gastronómicas, una de las formas más prácticas de consumirlo es en infusión. Se puede preparar esta bebida con 200 gramos de raíz de jengibre rallada, dos vasos de agua y dos cucharadas de miel.

El té o infusión de jengibre es una buena alternativa para obtener sus propiedades. Foto: Gettyimages. - Foto: Foto Gettyimages

Cuando el agua esté hirviendo, se añade el jengibre para que se haga una cocción a lo largo de 20 minutos. Pasado ese tiempo, se deja que repose por 10 minutos para después colar el contenido, se agrega la miel y quedará lista la bebida para consumir.

Romero

Esta planta es recomendada para reducir las inflamaciones, especialmente las que se presentan en las articulaciones. Esto se debe, básicamente, a que en su composición dispone de ácido ursólico, un componente que actúa contra las hinchazones que se producen alrededor de los cartílagos.

Una de las bondades con las que cuenta el romero es que tiene efectos vasodilatadores y mejora la circulación sanguínea, pero también destaca por su capacidad antiinflamatoria, la cual está comprobada. De acuerdo con unCOMO, su aceite esencial es eficaz a la hora de aliviar el dolor y la inflamación derivada, por ejemplo, de la artritis reumatoide.

La infusión de romero aporta beneficios antiinflamatorios. - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/agua-maracuya-infusion-romero/24735

Para consumirlo es viable preparar una infusión con 200 gramos de romero y dos vasos de agua. Se pone el agua al fuego y cuando esté hirviendo se añaden las ramitas de romero para que se destilen las propiedades durante cinco o 10 minutos. Pasado ese tiempo, se deja que repose, se cuela y se pueden consumir dos tazas al día.

Manzanilla

Esta hierba, además de ayudar con las buenas digestiones, contribuir a relajarse y ser aliada del sistema inmunitario, es un buen antiinflamatorio natural.

En los procesos gastrointestinales que implican inflamación, una infusión de manzanilla ayuda a aliviar, ya que reduce el dolor, los movimientos espasmódicos y la posible hinchazón. En uso externo, un algodón o compresa empapada en manzanilla (una vez fría) aplicada en un área externa dolorida e hinchada, brinda mejoría.

Para preparar una infusión solo se tiene que poner un vaso de agua a hervir, cuando llegue a ebullición se agregan unos gramos de flores y se deja reposar. Luego se cuela y estará lista para consumir.