La bebida matinal que ayuda a disminuir barriga y cintura: así se prepara

Disminuir la barriga es el deseo de muchas personas, pero es una de las zonas más difíciles de tonificar, pues este tiene una serie de músculos externos e internos y el problema con la grasa del vientre es que no se limita la capa extra de relleno ubicada justo debajo de la piel (grasa subcutánea). Además, incluye grasa visceral, que se encuentra en el interior del abdomen, alrededor de los órganos internos, de acuerdo con Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación.

Sin embargo, que sea difícil no quiere decir que sea imposible y, para lograrlo, hay que hacer ejercicio y adicional, se debe tener una alimentación balanceada y saludable en donde hay que enfocarse en los alimentos de origen vegetal, como las frutas, los vegetales y los cereales integrales.

No obstante, el portal Econsejos reveló que hay bebidas que ayudan con el proceso de disminuir la barriga y la cintura y una de estas es la de las ciruelas, pues este alimento tiene propiedades diuréticas que ayudan con la eliminación de toxinas, pero el consumo de la bebida no hace milagros y por eso se deben seguir las recomendaciones ya mencionadas.

Dicho lo anterior, para preparar la bebida se deben agregar seis ciruelas secas en 100 ml de agua hervida. En seguida, en otro recipiente hay que mezclar una cucharada de semillas de linaza, dos cucharadas de harina de avena, una cucharada de cacao puro en polvo y 300 ml de yogur natural. Posteriormente, pasados 10 minutos, se retiran las ciruelas del agua y se cortan para añadirlas en otro reciente. Finalmente, la mezcla se deja reposar toda una noche en la nevera y se consume en la mañana siguiente.

De todos modos, antes de consumir el alimento, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique que es lo más adecuado para cada persona, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica.

Por su parte, respecto a la actividad física, lo ideal es cumplir con las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda por lo menos de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa por semana para todos los adultos, incluidas las personas que viven con afecciones crónicas o discapacidad, y un promedio de 60 minutos al día para los niños y adolescentes.

De hecho, los ejercicios de cardio —también conocidos como ejercicios aeróbicos— son los más implementados cuando se busca quemar calorías y reducir el peso corporal. Sin embargo, los que involucren pesas ayudan al cuerpo a quemar grasa, mientras se construye masa muscular, lo que también funciona para acelerar el metabolismo.

Por ello, algunos ejercicios recomendados para trabajar la zona abdominal son los compuestos como el peso muerto, las zancadas o las sentadillas, pero también es importante hacer ejercicios que estén enfocados en la zona del abdomen.

Sin embargo, las personas se preguntan cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y, por tal razón, los expertos aseguran que es una cuestión de preferencia, gusto y horarios. Lo importante es cumplir con los objetivos diarios.

De todos modos, varios entrenadores dicen que el hacer alguna actividad física en la noche reduce el estrés del día y por tal motivo mejora la calidad del sueño, ya que las personas se duermen más rápido y duran más tiempo en la etapa del sueño profundo.

Pero para otros entrenadores la mejor hora para ejercitarse es en la mañana, pues no existirán excusas para no realizarlo porque es la primera actividad del día y no se podrá aplazar por imprevistos, como mucho trabajo o cansancio.