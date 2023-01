La dieta “saludable” que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2

Las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca no consumen gluten; sin embargo, hay quienes por voluntad lo retiran de un plan de alimentación.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (Face), el gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el centeno, el trigo y la cebada, incluso en algunos tipos de avena.

Unas de las características principales del gluten es la consistencia y la elasticidad que le da a la masa, siendo uno de los ingredientes predilectos para la elaboración de pan blanco. Sin embargo, algunas personas son intolerantes a ella porque su sistema inmune percibe que sus compuestos son dañinos para el cuerpo, creando intolerancia al gluten y, por ende, el desarrollo de enfermedad celíaca.

La institución precisa que, según sea el cereal, el gluten adopta otros nombres como aveninas en la avena, secalinas en el centeno y hordeinas en la cebada, dichas partículas proteicas llamadas prolaminas.

Face asegura que el gluten se separa del almidón y es por esto que las personas celíacas podrían consumir alimentos “free gluten”, inclusive optan por llevar a cabo una dieta para el tratamiento de la enfermedad.

No obstante, quienes no tienen un diagnóstico de la afección se suman y prefieren no consumir nada de gluten en su dieta y esto podría ser perjudicial para la salud.

Enfermedad celíaca

A las personas con enfermedad celíaca no se les aconseja consumir gluten, porque su sistema inmune no se los permite. Los síntomas más comunes de la afección son: diarrea y dolor intenso abdominal.

La entidad asegura que esta enfermedad tiene un factor genético y su tratamiento consiste en una dieta integral que no tenga gluten.

El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Relación del gluten y de diabetes tipo 2

Como se mencionó, algunas personas deciden no consumir gluten, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, asegura The Mirror, que cita un estudio hecho a casi 200 mil personas que se presentó en un congreso científico sobre Epidemiología, Prevención, Estilo de Vida y Salud Cardiometabólica de la Asociación Americana del Corazón. Se concluyó que quienes consumían menos de cuatro gramos de esta proteína al día “tenían un 13 % más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”.

Resulta que los alimentos, cuando no tienen gluten, tienden a ser bajos en fibra, por lo que no colaboran con un efectivo tránsito intestinal.

El investigador de la Universidad de Harvard, Geng Zong explicó que quienes no tenían esta enfermedad ya descrita “deben reconsiderar la limitación de su ingesta de gluten para la prevención de enfermedades crónicas, muy especialmente de la diabetes”.

Aunque pareciera que retirarla de un plan de alimentación es favorable, para algunas personas podría causarles problemas digestivos. El medio británico dice que esta enfermedad se encuentra asociada con otras como:

Alzheimer: la Organización Mundial para la Salud (OMS) explica que “la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos”, incidiendo gradualmente en la calidad de vida de quien la padece.

Es entonces que la Clínica Mayo explica que es considerado un trastorno neurológico que se complica con el paso de los años y se debe a la atrofia que experimenta el cerebro.

Los hábitos saludables contrarrestan los riesgos de desarrollar Alzheimer. - Foto: Getty Images

Depresión: de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, es un “trastorno del estado anímico” en el que los sentimientos como la ira o la frustración pueden influir en el diario vivir de una persona.

Los síntomas que se destacan son: irritabilidad, cansancio, dificultad para concentrarse, pensamientos y sentimientos de desesperanza, y quizá, abandono.

Diabetes: la OMS precisa que “la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”.

Se conocen tres tipos de diabetes: el I, cuando el páncreas no produce insulina, y el II, cuando las células se resisten a ella; el III, que experimentan algunas mujeres durante su embarazo que desaparece luego del parto.