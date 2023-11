La especia que regula la glucosa y ayuda a prevenir la resistencia a la insulina

En niveles normales, esta sustancia no genera ningún tipo de riesgo, pero si se eleva es posible que derive en una enfermedad conocida como diabetes. Cuando una persona tiene esta afección no produce suficiente insulina, no puede usarla tan bien como debería, o ambas cosas a la vez.

Otra investigación titulada: “Preventive and Protective Properties of Zingiber officinale (Ginger) in Diabetes Mellitus, Diabetic Complications, and Associated Lipid and Other Metabolic Disorders: A Brief Review” indica que los datos de ensayos clínicos han demostrado el efecto antihiperglucemiante del jengibre.