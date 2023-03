La fruta diurética que ayuda a limpiar el colon y eliminar el exceso de residuos

Tal y como lo menciona la Clínica Mayo, la limpieza del colon principalmente se lleva a cabo, previo a procedimientos médicos, como la colonoscopia, sin embargo, algunos profesionales de la salud también lo sugieren para desintoxicar esta parte del cuerpo.

No obstante, asegura que no es necesaria una limpieza del colon, “con dichos objetivos”, puesto que el cuerpo ya tiene como función a través de los intestinos eliminar todos los desechos que se acumulan.

Pero ciertamente hay quienes sufren de algunos trastornos digestivos como el estreñimiento, por lo que se les dificulta evacuar y retienen los desechos.

El National Institute of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases señala que con el autocuidado una persona puede tener mejoría, sin embargo, si esto no sucede, lo mejor es acudir a un médico que prescriba los tratamientos adecuados, entre ellos, el cambio de un plan de alimentación junto con rutinas físicas.

La ciruela

De ahí que, alimentos como la ciruela tengan propiedades diuréticas y laxantes, como lo corrobora Harvard Medical School, que explica que en un estudio publicado en The American Journal of Gastroenterology, se analizaron 84 personas con diagnóstico de estreñimiento crónico, donde algunos consumieron por lo menos una taza de jugo de ciruela natural, mientras otros bebieron un placebo por ocho semanas.

Las ciruelas pasas ofrecen diversos beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A la tercera semana, quienes consumieron jugo de ciruela informaron una mejoría en su afección, teniendo las heces más blandas; y ya para la séptima semana aseguraron que el estreñimiento había disminuido. Es entonces que los componentes de la ciruela como lo son el sorbitol, la fibra dietética y los polifenoles colaboraron con mejorar el tránsito intestinal.

En un artículo de Tua Saúde, la nutricionista Tatiana Zanin, describe la ciruela como un alimento, rico en fibra y antioxidantes, con la capacidad de estimular el buen tránsito intestinal, mejorando también la circulación y reduciendo la sensación de hambre.

Una de sus presentaciones más conocidas es la ciruela pasa, que es la misma fruta pero deshidratada, que según el sitio web mencionado, se debe consumir en pequeñas porciones porque sus nutrientes suelen estar concentrados, y por ende, se eleva el índice calórico.

La ciruela es un alimento que tiene muchos nutrientes. - Foto: Getty Images

Al tener fibras solubles, la ciruela pasa, por ejemplo, reduce la absorción de azúcar de la alimentación, regulando la glucosa en la sangre, y evitando una posible hiperglucemia con posibilidad de diabetes.

Por esto, la ciruela al ser incluida en un plan de alimentación colabora en la pérdida de peso, porque sus fibras aceleran la digestión y brindan un efecto llenura, reduciendo el apetito. Su consumo puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, reduciendo el riesgo de anemia; también brindar una acción protectora a los pulmones.

Asimismo, Mundo Deportivo destaca que esta fruta, ya sea seca o pasa, puede ser un remedio natural para limpiar el colon y eliminar el exceso de residuos.

La ciruela es un alimento con vitaminas y minerales buenos para los huesos. - Foto: Getty Images/Image Source

Jugo para limpiar el colon

Se debe destacar que el consumo de ciruela, gracias a su pectina, reduce la absorción de grasa proveniente de la alimentación, disminuyendo la formación de colesterol LDL que se deposita en las arterias, impidiendo el buen flujo sanguíneo.

Modo de preparación:

Cortar el tallo de una penca de aloe vera para eliminar su jugo, y obtener los cristales del aloe vera. Luego, agregar una taza de agua junto a 6 ciruelas pasas y los trozos de sábila. Mezclar hasta obtener un líquido homogéneo. Consumir.

Finalmente, se recomienda consultar con un médico, para diseñar una dieta adecuada que incluya la ciruela pasa, y así, aprovechar sus propiedades. De igual manera, crear el hábito del consumo de agua ayudará a combatir los trastornos digestivos e hidratar el cuerpo.