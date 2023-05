La fruta que aporta vitaminas, atenúa las arrugas y trata el estreñimiento

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) aconseja incluir frutas y verduras a una dieta balanceada, porque tienen un aporte en vitaminas, minerales y nutrientes útiles para el cuerpo. “Lo que se recomienda es comer de 2 a 3 porciones diariamente”, agrega.

Por esto, la papaya es una fruta predilecta en los desayunos y otras comidas, gracias a sus propiedades laxantes, según un artículo de Tua Saúde, revisado por la nutricionista Taitana Zanin, puesto que tiene un alto porcentaje en fibra y agua contrarrestando así el estreñimiento considerado un trastorno digestivo.

Entre tanto, las vitaminas que la componen son la A, C y E, antioxidantes que neutralizan la acción de los radicales libres que están asociados con el envejecimiento prematuro.

“Eso significa que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento”, menciona la enciclopedia médica sobre los antioxidantes.

Beneficios del consumo de papaya

Tal y como se mencionó, esta fruta tiene muchas ventajas tras su consumo, como por ejemplo:

Contrarrestar el estreñimiento

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases lo describe como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”.

Entre los síntomas más comunes de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar; el dolor estomacal; y una dificultad para desocupar el recto. De ahí, que el autocuidado sea uno de los tratamientos más eficaces; sin embargo, si empeora y se vuelve crónico, es importante consultar con un médico, quien dará indicaciones precisas, entre las cuales sugerirá modificar el plan de alimentación.

Por esto, la papaya es una fruta que favorece el tránsito intestinal, mejorando la evacuación de las heces, gracias a que es considerada un laxante. Asimismo, MedlinePlus explica que “contiene una sustancia química llamada carpaína, que parece ser capaz de matar ciertos parásitos y podría afectar el sistema nervioso central”.

Entre todo su proceso digestivo la papaya puede participar en la eliminación de partículas que dañan la estructura del hígado.

Cuidar la piel atenuando las arrugas y las patas de gallo

De acuerdo con Mundo Deportivo, el cuerpo disminuye su producción de colágeno a partir de los 30 años, y es por esto, que suelen pronunciarse las líneas de expresión y las arrugas, como signos de la edad.

Sin embargo, no solo una buena alimentación reduce el envejecimiento prematuro, sino también el cuidado externo de la piel es útil para rejuvenecerla.

Por ejemplo, las mascarillas de papaya -menciona Men’s Health- son favorables para atenuar arrugas, por lo que aconseja triturarla -sin la cáscara- y aplicar en el rostro por unos minutos para luego enjuagar con abundante agua tibia y de esta manera eliminar las patas de gallo o dichos pliegues.

Es así como Tua Saúde asegura que al contener betacarotenos y carotenoides tienen una acción antioxidante, mejorando la textura de la piel y combatiendo los signos de la edad.

De igual manera, puede usarse para combatir las celulitis, que -de acuerdo con la Clínica Mayo- es una afección de la piel que es “inofensiva”, y le da un aspecto arrugado, entre hoyuelos y protuberancias.

El ejercicio es uno de los tantos hábitos que existen para contrarrestarla, y quizá, el uso de algunos productos que prometen eliminarla. Incluso remedios caseros con papaya pueden ser útiles: el sitio web aconseja usar puré de papaya y frotar la piel haciendo masajes circulares dejando actuar la mezcla para luego enjuagar.